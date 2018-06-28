Киновсесвіт Marvel поповниться ЛГБТ-супергероями

Президент кіностудії Marvel сказав, що у фільми додадуть нових персонажів з нетрадиційною орієнтацією

Президент Marvel Studios Кевін Файге, розповів, що творці фільмів зараз працюють над двома персонажами, які є представниками ЛГБТ-спільнот. За словами Файге, це будуть яскраві представники меншин, повідомляє "Bustle".

Одного з таких кіногероїв раніше глядачі вже бачили, це була Валькірія, що з'явилася на великому екрані у фільмі "Тор: Рагнарок". Тесса Томпсон, яка грала Валькірію, вже згадувала, що її героїня є бісексуалом. "Вона бі. І так, її не хвилює, що про неї думають чоловіки. Яка радість - грати її!" - написала актриса у своєму микроблозі.

Фото: Тесса Томпсон (twitter.com/TessaThompson)

Є декілька варіантів того, в яких фільмах можуть з'явитися ЛГБТ-супергерої: "Капітан Марвел", "Месники-4", нова "Людина-Павук", і "Вартові Галактики".

Нагадаємо, що нещодавно стартував всеукраїнський кастинг для українського блокбастера.