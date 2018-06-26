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"Понад усе": стартовал всеукраинский кастинг для первого украинского блокбастера

STYLERКино        26.06.2018 - 00:28
Кадр из фильма "Понад усе"
Кадр из фильма "Понад усе"

Создатели фильма "Понад усе" приглашают всех желающих принять участие в кастинге

Стартовал всеукраинский кастинг для первого украинского блокбастера "Понад усе".

На кастинг приглашаются абсолютно все желающих попробовать свои силы на роль в этом боевике.

Как рассказали создатели фильма, кастинг будет проходит в совершенно новом для Украины формате: выбирать участников будут голосованием в социальных сетях. Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно всего лишь заполнить анкету на сайте.

Стартовал всеукраинский кастинг для первого украинского блокбастера

"Нам нужны именно вы! Начинающие, любители и профи! Главное условие - регистрация на сайте на видеовизитка с 10-ю фактами о вас!" - говорят они.

Кадр из фильма "Понад усе"

Фильм обещает выйти за стереотипы жанра "боевик" и порадует зрителя качественной картинкой, захватывающей историей и по-настоящему звездным составом.

На данный момент ведутся активные переговоры с одной из голливудских звезд, мастером боевых искусств, настоящей легендой в жанре боевик. Но кто это будет, команда фильма пока держит в секрете.

Кадр из фильма "Понад усе"

Добавим, что режиссером фильма стал Сергей Шляхтюк и его Bad Karma production.

Видео: РБК-Украина

Напомним, недавно Сергей Притула сыграл пикантную роль секс-наставника в фильме "Секс и ничего личного".

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Теги: фильмы, кастинг
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