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"Понад усе": стартував всеукраїнський кастинг для першого українського блокбастеру

STYLERКіно        26.06.2018 - 00:28
Кадр з фільму "Понад усе"
Кадр з фільму "Понад усе"

Творці фільму "Понад Усе" запрошують всіх бажаючих взяти участь у кастингу

Стартував всеукраїнський кастинг для першого українського блокбастеру "Понад усе". 

На кастинг запрошуються абсолютно всі бажаючих спробувати свої сили на роль в цьому бойовику.

Як розповіли творці фільму, кастинг буде проходить в абсолютно новому для України форматі: вибирати учасників будуть голосуванням в соціальних мережах. Для того, щоб взяти участь в голосуванні, потрібно всього лише заповнити анкету на сайті.

Стартував всеукраїнський кастинг для першого українського блокбастеру

"Нам потрібні саме ви! Початківці, аматори та профі! Головна умова - реєстрація на сайті на відеовізитка з 10-ма фактами про вас!" - кажуть вони.

Кадр з фільму "Понад усе"

Фільм обіцяє вийти за стереотипи жанру "бойовик" і порадує глядача якісною картинкою, захоплюючою історією і по справжньому зоряним складом.

На даний момент ведуться активні переговори з однією з голлівудських зірок, майстром бойових мистецтв, справжньою легендою в жанрі бойовик. Але хто це буде, команда фільму поки тримає в секреті.

Кадр з фільму "Понад усе"

Додамо, що режисером фільму став Сергій Шляхтюк і його Bad Karma production.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула зіграв пікантну роль секс-наставника у фільмі "Секс і нічого особистого".

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Теги: фільми, кастинг
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