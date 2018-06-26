"Понад усе": стартував всеукраїнський кастинг для першого українського блокбастеру

Творці фільму "Понад Усе" запрошують всіх бажаючих взяти участь у кастингу
Стартував всеукраїнський кастинг для першого українського блокбастеру "Понад усе".
На кастинг запрошуються абсолютно всі бажаючих спробувати свої сили на роль в цьому бойовику.
Як розповіли творці фільму, кастинг буде проходить в абсолютно новому для України форматі: вибирати учасників будуть голосуванням в соціальних мережах. Для того, щоб взяти участь в голосуванні, потрібно всього лише заповнити анкету на сайті.
Стартував всеукраїнський кастинг для першого українського блокбастеру
"Нам потрібні саме ви! Початківці, аматори та профі! Головна умова - реєстрація на сайті на відеовізитка з 10-ма фактами про вас!" - кажуть вони.
Кадр з фільму "Понад усе"
Фільм обіцяє вийти за стереотипи жанру "бойовик" і порадує глядача якісною картинкою, захоплюючою історією і по справжньому зоряним складом.
На даний момент ведуться активні переговори з однією з голлівудських зірок, майстром бойових мистецтв, справжньою легендою в жанрі бойовик. Але хто це буде, команда фільму поки тримає в секреті.
Кадр з фільму "Понад усе"
Додамо, що режисером фільму став Сергій Шляхтюк і його Bad Karma production.
Відео: РБК-Україна
Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула зіграв пікантну роль секс-наставника у фільмі "Секс і нічого особистого".