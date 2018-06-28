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Киновселенная Marvel пополнится ЛГБТ-супергероями

STYLERКино        28.06.2018 - 12:51
Фото: marvel.com
Фото: marvel.com

Президент киностудии Marvel сказал, что в фильмы добавят новых персонажей с нетрадиционной ориентацией

Президент Marvel Studios Кевин Файге, рассказал, что создатели фильмов сейчас работают над двумя персонажами, являющимися представителями ЛГБТ-сообществ. По словам Файге, это будут яркие представители меньшинств, сообщает "Bustle".

Одного из таких киногероев ранее зрители уже видели, это была Валькирия, появившаяся на большом экране в фильме "Тор: Рагнарек". Тесса Томпсон, игравшая Валькирию, уже упоминала, что ее героиня является бисексуалом. "Она би. И да, ее не волнует, что о ней думают мужчины. Какая радость - играть ее!" - написала актриса в своем микроблоге.

Фото: Тесса Томпсон (twitter.com/TessaThompson)

Есть несколько вариантов того, в каких фильмах могут появиться ЛГБТ-супергерои: "Капитан Марвел", "Мстители-4", новый "Человек-Паук", и "Стражи Галактики".

Напомним, что недавно стартовал всеукраинский кастинг для украинского блокбастера.

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Теги: фильмы, Marvel
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