"Він мені як син": Роговцева зворушливо підтримала Сенцова на отриманні премії Одеського кінофестивалю

Фото: Ада Роговцева (facebook.com/teatrnalevomberegy)

Роговцева назвала Сенцова сином і підтримала українських бійців, що захищають кордони держави

13 липня під час відкриття щорічного міжнародного Одеського кінофестивалю діячам культури були вручені кінопремії. Першим лауреатом стала українська актриса Ада Роговцева, яка є свідком двох воєн в Україні. Саме ця тема і стала частиною промови, яку вона виголосила при отриманні нагороди. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

80-річна артистка Ада Роговцева отримала премію за внесок у розвиток кіномистецтва. Після виходу на сцену Одеського театру Опери і Балету актриса вимовила зворушливу промову, якою заохотила організаторів фестивалю за внесок у культуру навіть у важкі часи.

"Ви уявити собі не можете, що я зараз відчуваю, - сказала легендарна актриса. - Коли мені було 2 місяці від народження, мене привезли в Одесу. Тут я зростала і чотири роки була щаслива, а потім почалася війна. Моє дитинство обпалене страшною війною. Після цього я жила-жила, довго жила (бо мені через три дні 81 рік) - і знову війна. І зараз знову ми говоримо про хлопчика, який мені як син - ми говоримо про Сенцова. І про тих хлопців, які зараз на війні. Але у нас всіх вистачає сил, натхнення, доброти, милосердя, щоб творити і збиратися на таких важливих заходах, як сьогодні".

Фото: (facebook.com/odesaiff)

Слід нагадати, що нещодавно легендарна народна артистка України Ада Роговцева приїхала в ООС, де знаходиться 503-й батальйон морської піхоти ВСУ, щоб підбадьорити українських бійців.

Відео: (video.rbc.ua)