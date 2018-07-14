"Он мне как сын": Роговцева трогательно поддержала Сенцова на получении премии Одесского кинофестиваля

Фото: Ада Роговцева (facebook.com/teatrnalevomberegy)

Роговцева назвала Сенцова сыном и поддержала украинских бойцов, защищающих границы государства

13 июля во время открытия ежегодного Одесского международного кинофестиваля деятелям культуры были вручены кинопремии. Первым лауреатом стала украинская актриса Ада Роговцева, которая стала свидетелем двух войн в Украине. Именно эта тема и стала частью речи, которую она произнесла при получении награды. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

80-летняя артистка Ада Роговцева получила премию за вклад в развитие киноискусства. После выхода на сцену Одесского театра Оперы и Балета актриса произнесла трогательную речь, которой поощрила организаторов фестиваля за вклад в культуру даже в тяжелые времена.

"Вы представить себе не можете, что я сейчас чувствую, - сказала легендарная актриса. - Когда мне было 2 месяца от роду, меня привезли в Одессу. Здесь я росла и четыре года была счастлива, а потом началась война. Мое детство опаленное страшной войной. После этого я жила-жила, долго жила (потому что мне через три дня 81 год) - и снова война. И сейчас снова мы говорим о мальчике, который мне как сын - мы говорим о Сенцове. И о тех ребятах, которые сейчас на войне. Но у нас всех хватает сил, вдохновения, доброты, милосердия, чтобы творить и собираться на таких важных мероприятиях, как сегодня".

Фото: (facebook.com/odesaiff)

Следует напомнить, что недавно легендарная народная артистка Украины Ада Роговцева приехала в ООС, где находится 503-й батальон морской пехоты ВСУ, чтоб подбодрить украинских бойцов.

Видео: (video.rbc.ua)