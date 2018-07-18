В мережі з'явився трейлер байопіка про Фредді Меркьюрі і Queen від кіностудії 20th Century Fox

Скріншот з трейлера (youtube.com/20th Century Fox)

У фільмі покажуть конфлікти учасників групи

Вчора, 17 липня, вийшов офіційний трейлер байопіка – фільму-біографії – про британського співака Фредді Меркьюрі і легендарну групи Queen, в якій він був солістом. Ролик вийшов на офіційному YouTube-каналі кіностудії 20th Century Fox.

"Богемська рапсодія" – це урочисте святкування Queen, їх музики та їх незвичайного вокаліста Фредді Мерк'юрі. Фредді кинув виклик стереотипам...Фільм простежує стрімке зростання групи через їх знакові пісні і революційне звучання", - сказано в описі до трейлеру.

Відео трейлер до фільму (youtube.com/20th Century Fox)

В одному з епізодів видно, як Роджер Тейлор і Мерк'юрі сперечаються через те, як Тейлор співає "Галлілео!" в приспіві їх легендарної пісні "Богемська рапсодія". Також показано конфлікти усередині групи.

Фредді Мерк'юрі зіграв актор Рамі Мальок, який багатьом відомий головною роллю в серіалі "Містер Робот".

Трейлер вже отримав понад 2,5 млн переглядів за день.

Нагадаємо, що вийшов перший офіційний трейлер українського фільму "Дике Поле" - екранізації культового роману Сергія Жадана "Ворошиловград". Режисером стрічки, створеної за підтримки Держкіно, став Ярослав Лодигін.

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