В сети появился трейлер байопика о Фредди Меркьюри и Queen от киностудии 20th Century Fox

Скриншот из трейлера (youtube.com/20th Century Fox)

В фильме покажут конфликты участников группы

Вчера, 17 июля, вышел официальный трейлер байопика – фильма-биографии – о британском певце Фредди Меркьюри и легендарной группе Queen, в которой он был солистом. Ролик вышел на официальном YouTube-канале киностудии 20th Century Fox.

"Богемская рапсодия – это торжественное празднование Queen, их музыки и их необычного вокалиста Фредди Меркьюри. Фредди бросил вызов стереотипам…Фильм прослеживает стремительный рост группы через их знаковые песни и революционное звучание", - сказано в описании к трейлеру.

Видео: трейлер к фильму (youtube.com/20th Century Fox)

В одном из эпизодов видно, как Роджер Тейлор и Меркьюри спорят из-за того, как Тейлор поет "Галлилео!" в припеве их легендарной песни "Богемская рапсодия". Также показаны конфликты внутри группы.

Фредди Меркьюри сыграл актер Рами Малек, который многим известен главной ролью в сериале "Мистер Робот".

Трейлер уже получил более 2,5 млн просмотров за день.

Напомним, что вышел первый официальный трейлер украинского фильма "Дикое Поле" - экранизации культового романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Режиссером ленты, созданного при поддержке Госкино, стал Ярослав Лодыгин.

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