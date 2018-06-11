Творець культових мультфільмів покине компанію Disney через інтимний скандал

Режисера позбавили офісу в компанії

Творець легендарних мультфільмів Disney i Pixar йде з компанії через інтимний скандал. Про це повідомляється в прес-релізі на офіційному сайті компанії.

Творець мультиплікаційних фільмів "Історія іграшок", "Тачки", "Корпорація монстрів" і "ВАЛЛ-і" Джон Лассетер, який також є керівником Walt Disney Animation Studios і одним із засновників студії Pixar, залишає компанію із-за звинувачень в сексуальних домаганнях.

Скандал вибухнув півроку тому. Група жінок, які працювали разом з Лассетером, звинуватили режисера в неналежній поведінці. Він визнав, що міг поводитися неправильно і попросив вибачення за негідну поведінку.

Фото: Джон Лассетер (flickr.com/meetthemediaguru)

Відомо, що Лассетер залишиться в Pixar на посаді консультанта до кінця 2018 року, а потім повністю покине компанію Disney.

Прямо з діючими співробітниками режисер взаємодіяти не буде, так як його позбавили офісу в компанії.

Частину обов'язків Лассетера на себе візьме Дженніфер Лі ("Холодне серце" та "Злам часу"), ще частину – Піт Доктер ("Головоломка" і "Вгору").

За словами Джона Лассетера, свій відхід він сприймає як можливість обміркувати подальші дії та почати новий шлях.

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