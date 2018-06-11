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Создатель культовых мультфильмов покинет компанию Disney из-за интимного скандала

STYLERКино        11.06.2018 - 09:40
Фото: Disney (flickr.comShakir Superville)
Фото: Disney (flickr.comShakir Superville)

Режиссера лишили офиса в компании

Создатель легендарных мультфильмов Disney i Pixar уходит из компании из-за интимного скандала. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте компании.

Создатель мультипликационных фильмов "История игрушек", "Тачки", "Корпорация монстров" и "ВАЛЛ-и" Джон Лассетер, который также является руководителем Walt Disney Animation Studios и одним из основателей студии Pixar, покидает компанию из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Скандал разразился полгода назад. Группа женщин, которые работали вместе с Лассетером, обвинили режиссера в неподобающем поведении. Он признал, что мог себя вести неправильно и попросил прощения за неподобающее поведение.

Фото: Джон Лассетер (flickr.com/meetthemediaguru)

Известно, что Лассетер останется в Pixar на должности консультанта до конца 2018 года, а потом полностью покинет компанию Disney.

Напрямую с действующими сотрудниками режиссер взаимодействовать не будет, так как его лишили офиса в компании.

Часть обязанностей Лассетера на себя возьмет Дженнифер Ли ("Холодное сердце" и "Излом времени"), еще часть – Пит Доктер ("Головоломка" и "Вверх").

По словам Джона Лассетера, свой уход он воспринимает как возможность обдумать дальнейшие действия и начать новый путь.

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Теги: кино, скандал, секс скандал, Disney
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