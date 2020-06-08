У Києві померла відома українська журналістка

У Києві 7 червня померла відома журналістка Богдана Костюк. Вона померла на 56-му році життя від тривалої хвороби. Про смерть Богдани повідомив колега Сергій Руденко. Журналістка померла в одній із столичних клінік. Напередодні вона написала пост на сторінці в соцмережі, де повідомляла, що їй стало краще і вітала всіх з Трійцею.

Сергій Руденко згадує Богдану теплими словами.

"25 років тому ми разом починали роботу в київському корпункті Радіо "Свобода", який тоді знаходився на вулиці Хмельницького - в офісі Укрінформу. Це був прекрасний час - час народження нової української журналістики. Пізніше - в кінці 90-их ми переїхали в офіс на Хрещатик, у якому Богдана Костюк стала першим керівником київського бюро Радіо "Свобода". Богдана була і залишиться в моїй пам'яті світлою і чуйною людиною, готовою завжди прийти на допомогу", - написав Руденко про Богдану.

Зазначимо, що Богдана Костюк працювала на Радіо Свобода з 1995 року.

"З нами більше немає Богдани Костюк. В це неможливо повірити. З Радіо Свобода Богдана майже 25 років: перший координатор київського бюро після офіційної реєстрації, автор репортажів з Верховної Ради, з міжнародних самітів, всіх Майданів, останні роки докладно писала про волонтерів і війну. Людяність, добре серце, любов до України — це головні риси Богдани. Світла пам'ять", — написала директор Української служби Радіо Свобода Мар'яна Драч.

Як ми раніше повідомляли, молода українка розповіла, як їй пересадили серце.