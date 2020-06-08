В Киеве умерла известная украинская журналистка

В Киеве 7 июня скончалась известная журналистка Богдана Костюк. Она умерла на 56-ом году жизни от продолжительной болезни. О кончине Богданы сообщил коллега Сергей Руденко. Журналистка скончалась в одной из столичных клиник. Накануне она написала пост на странице в соцсети, где сообщала, что ей стало лучше и поздравляла всех с Троицей.

Сергей Руденко вспоминает о коллеге с помощью теплых слов.

"25 лет назад мы вместе начинали работу в киевском корпункте Радио "Свобода", который тогда находился на улице Хмельницкого - в офисе Укринформа. Это было прекрасное время - время рождения новой украинской журналистики. Позже - в конце 90-ых мы переехали в офис на Крещатик, в котором Богдана Костюк стала первым руководителем киевского бюро Радио "Свобода". Богдана была и останется в моей памяти светлой и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь", - написал Руденко о Богдане.

Отметим, что Богдана Костюк работала на Радио Свобода с 1995 года.

"С нами больше нет Богданы Костюк. В это невозможно поверить. С Радио Свобода Богдана почти 25 лет: первый координатор киевского бюро после официальной регистрации, автор репортажей из Верховной Рады, с международных саммитов, всех Майданов, последние годы подробно писала о волонтерах и войне. Человечность, доброе сердце, любовь к Украине — это главные черты Богданы. Светлая память", — написала директор Украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.

Как мы ранее сообщали, молодая украинка рассказала, как ей пересадили сердце.