Комаровський відповів на важливе питання про коронавірус та немовля

Євген Комаровський заявляє, що новонароджені діти не є мішенню для коронавірусної інфекції та підтвердив, що немовлята не входять в групу ризику.

Про це відомий педіатр і ведучий розповів на своєму офіційному сайті, відповідаючи на запитання молодої мами щодо побоювань через COVID-19.

Жінка поцікавилася, чи справді вона може спокійно гуляти з двомісячною дитиною і "не шарахатися від людей, не обробляти всі навколо санітайзером".

"Я все не можу повірити, що такі малюки можуть чинити опір страшному вірусу, який вбиває дорослих... ", - пояснила вона свою стурбованість

Комаровський заявив, що взагалі багато вірусів, в тому числі й COVID-19, не викликають у новонароджений важких хвороб тому, що у немовлят ще не розвинені органи і системи.

"Вірус повинен змусити клітину працювати на себе, а якщо клітина незріла, то вона не може адекватно реагувати на вірус і відтворювати його", - зазначив лікар вищої категорії.

Також він звернув увагу, що саме з цієї причини у дітей велика кількість (але не всі!) інфекційних хвороб протікають легше, ніж у дорослих.

"Для коронавірусу це правило однозначно працює", - резюмував лікар Комаровський.

Раніше ми писали про те, що Комаровський поділився новою інформацією про COVID-19 і пояснив, як себе вести і що робити, якщо ви вже перехворіли на коронавірус.

Нагадаємо також, що нещодавно Комаровський розповів, як правильно виходити з карантину на роботу.