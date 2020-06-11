Комаровский ответил на важный вопрос о коронавирусе и грудничках

Евгений Комаровский заявляет, что новорожденные дети не являются мишенью для коронавирусной инфекции и подтвердил, что груднички не входят в группу риска.

Об этом известный педиатр и ведущий рассказал на своем официальном сайте, отвечая на вопрос молодой мамы относительно опасений из-за COVID-19.

Женщина поинтересовалась, действительно ли она может спокойно гулять с двухмесячным ребенком и "не шарахаться от людей, не обрабатывать все вокруг санитайзером".

"Я все не могу поверить, что такие малютки могут сопротивляться страшному вирусу, который убивает взрослых... ", - объяснила она свою обеспокоенность

Комаровский заявил, что вообще многие вирусы, в том числе и COVID-19, не вызывают у грудных детей тяжелых болезней потому, что у младенцев еще не развиты органы и системы.

"Вирус должен заставить клетку работать на себя, а если клетка незрелая, то она не может адекватно реагировать на вирус и воспроизводить его", - отметил доктор высшей категории.

Также он обратил внимание, что именно по этой причине у детей многие (но не все!) инфекционные болезни протекают легче, чем у взрослых.

"Для коронавируса это правило однозначно работает", - резюмировал доктор Комаровский.

Ранее мы писали о том, что Комаровский поделился новой информацией о COVID-19 и объяснил, как себя вести и что делать, если вы уже переболели коронавирусом.

Напомним также, что недавно Комаровский рассказал, как правильно выходить из карантина на работу.