Коронавірус може заражати у воді: вчені здивували заявою

Коронавірус залишається активним у воді та здатний заражати людину. Таких висновків дійшли іспанські вчені після проведення досліджень про COVID-19 і поведінку вірусу в рідині.

У дослідженні CSIC, присвяченому передачі коронавірусу на пляжах та в басейнах, взяли участь науковці з шести наукових центрів. Про це передає Euro Weekly News.

У звіті йдеться, що використання дезінфікуючих засобів, які вже широко застосовуються в басейнах на курортах для запобігання мікробного забруднення води, має бути достатньою для інактивації вірусу.

Що стосується таких об'єктів, як сауни та парові лазні, є надія, що висока температура навколишнього середовища - понад 60ºC - знизить виживання вірусу.

Говорячи про море, то хоча наразі немає інформації про "стійкість" SARS-CoV-2, вчені заявили: "ефект розбавлення і присутності солі, ймовірно, є факторами, які сприяють зниженню вірусного навантаження і до його інактивації".

CSIC попереджає, що виживаність коронавірусу в річковій, озерній або природній воді басейну може бути вища, бо вона свіжа і необроблена.

Вчені зауважують, що в прісних водоймах ризик зараження зберігається досить високим. При цьому в інших випадках також не варто втрачати пильність, пише Nation News.

Вірус вбиває солона вода. Плавання в океані або море разом із гарячим піском знижує ризик зараження до мінімуму.

А от із прісною водою краще бути напоготові, оскільки теоретично коронавірус здатний залишатися в ній активним тривалий час.

Нагадаємо, що раніше медики "Центру громадського здоров'я України" розповідали, що немає наукових свідчень про те, що можна заразитися коронавірусом через воду.

Також ми писали про те, що італійські вчені виявили ще один спосіб поширення інфекції - через водянисту вологу камер ока хворих COVID-19.