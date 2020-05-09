Коронавирус может заражать в воде: ученые удивили заявлением

Коронавирус остается активным в воде и способен заражать человека. К такому выводу пришли испанские ученые после проведения исследований о COVID-19 и поведении вируса в жидкости.

В исследовании CSIC, посвященном передаче коронавируса на пляжах и в бассейнах, приняли участие ученые из шести научных центров. Об этом передает Euro Weekly News.

В их отчете говорится, что использование дезинфицирующих средств, которые уже широко применяются в бассейнах на курортах для предотвращения микробного загрязнения воды, должно быть достаточным для инактивации вируса.

Что касается таких объектов, как сауны и паровые бани, есть надежда, что высокая температура окружающей среды - более 60ºC - снизит выживаемость вируса.

Говоря о море, то хотя в настоящее время нет информации о "стойкости" SARS-CoV-2, ученые заявили: "эффект разбавления и присутствия соли, вероятно, являются факторами, которые способствуют снижению вирусной нагрузки и к его инактивации".

CSIC предупреждает, что выживаемость коронавируса в речной, озерной или природной воде бассейна может быть выше, так как она свежая и необработанная.

Ученые отмечают, что в пресных водоемах риск заражения сохраняется довольно высоким. При этом в других случаях также не стоит терять бдительность, пишет Nation News.

Вирус убивает соленая вода. Плавание в океане или море вместе с горячим песком снижает риск заражения до минимума.

А вот с пресной водой лучше быть начеку, так как по теории коронавирус способен оставаться в ней активным длительное время.

Напомним, что ранее медики "Центра общественного здоровья Украины" рассказывали, что нет научных свидетельств о том, что можно заразиться коронавирусом через воду.

Также мы писали о том, что итальянские ученые обнаружили еще один способ распространения инфекции - через водянистую влагу камер глаза больных COVID-19.