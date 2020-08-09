Звичайний фейк: лікар розвінчала страшний міф про COVID-19

Коронавірус 2020 переполохав усю планету ще взимку і по інтернету почали поширюватися страхітливі чутки. Наприклад про те, що COVID-19 протягом довгого часу може залишатися в деяких органах людини та викликати хронічні захворювання.

В даний час немає науково доведених фактів, які могли б підтвердити цю версію. Про це розповіла лікар-імунолог, доктор медичних наук, професор Алла Волоха в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Зараз немає даних про те, що коронавірус може персистувати надзвичайно довго і викликати якісь хронічні поразки", - інформує Алла Волоха.

Медик допускає, що найбільш вразливою для COVID-19 є центральна нервова система, яєчка та очі, однак це ще ні про що не говорить. У зазначених локаціях коронавірус може залишатися довше, ніж в інших органах, але інші вірусні інфекції не демонструють такого ефекту.

Варто також пам'ятати, що важка форма пневмонії, тривале перебування під апаратом штучної вентиляції легень впливають на організм людини - можливі залишкові явища в легенях.

Однак подібні наслідки захворювання коронавірусом спостерігаються лише у тих людей, які до зараження страждали яким-небудь хронічним захворюванням.

"Можливо, для них це може мати якісь наслідки. Але поки ми не знаємо, як довго будуть утримуватися ускладнення у людей після одужання", - підсумувала експерт.

Щоб уникнути можливих неприємностей, регулярно мийте руки з милом, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях, не чіпайте руками очі, ніс і рот, а при підвищенні температури, появі кашлю та утрудненні дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою.

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