Обычный фейк: врач развенчала страшный миф о COVID-19

Коронавирус 2020 переполошил всю планету еще зимой и по интернету начали распространяться пугающие слухи. Например о том, что COVID-19 в течение долгого времени может оставаться в некоторых органах человека и вызывать хронические заболевания.

В настоящее время нет научно доказанных фактов, которые могли бы подтвердить данную версию. Об этом рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха в интервью OBOZREVATEL.

"Сейчас нет данных о том, что коронавирус может персистировать чрезвычайно долго и вызывать какие-то хронические поражения", - информирует Алла Волоха.

Медик допускает, что наиболее уязвимой для COVID-19 является центральная нервная система, яички и глаза, однако это еще ни о чем не говорит. В указанных локациях коронавирус может оставаться дольше, чем в других органах, но другие вирусные инфекции не демонстрируют такого эффекта.

Но стоит помнить, что тяжелая форма пневмонии, длительное пребывание под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказывают влияние на организм человека - возможны остаточные явления в легких.

Однако подобные последствия заболевания коронавирусом наблюдаются лишь у тех людей, которые до заражения страдали каким-либо хроническим заболеванием.

"Возможно, для них это может иметь какие-то последствия. Но пока мы не знаем, как долго будут удерживаться осложнения у людей после выздоровления", - подытожила эксперт.

Чтобы избежать возможных неприятностей, регулярно мойте руки с мылом, соблюдайте дистанцию в общественных местах, не трогайте руками глаза, нос и рот, а при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью.

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