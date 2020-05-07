Смертність від коронавіруса залежить від цього фактору: вчені здивували новим відкриттям

Коронавірус в Україні та світі продовжує поширюватися і станом на 7 травня інфіковано вже понад 13 тисяч осіб.

Вчені продовжують вивчати нову хворобу і з'ясували дивну особливість. Виявилося, що смертність при COVID-19 залежить від раси людини. Темношкірі в чотири рази частіше гинуть від ускладнень коронавірусу, ніж білі люди. Також у групі ризику опинилися й інші представники етнічних груп, пише CNN.

За словами вчених, які провели аналіз, від ускладнень при коронавірусі темношкірі жінки гинули в 4,3 раза частіше, ніж білі жінки. Темношкірі чоловіки гинули в 4,2 раза частіше, ніж білошкірі чоловіки.

Висока смертність, за даними Національної статистичної служби Великобританії, також була зафіксована серед жителів Бангладешу, Пакистану, Індії та змішаних національностей.

Крім того, якщо врахувати вік, ризики хронічних проблем зі здоров'ям, демографічні фактори, то ризик летального результату від COVID-19 у темношкірих пацієнтів у два рази вище, ніж в інших етнічних груп.

Як відзначають вчені, ці відмінності певною мірою пов'язані з соціально-економічним розвитком деяких країн, однак повністю даний факт це не пояснює.

Цей факт підтверджують також і вчені в США. 72% загиблих від коронавірусу в Чикаго – це темношкірі, при тому, що представники цієї групи становлять лише 30% населення міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився новий агресивний тип COVID-19.