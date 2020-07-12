Унікальний вірус: скільки людей зможе виробити імунітет до коронавірусу

Вчені розповіли, скільки людей зможе виробити імунітет до коронавірусу. Згідно з результатами дослідження іспанських медиків, які вивчали появу антитіл до COVID-19 у видужалих громадян, тільки 5% населення змогли виробити антитіла, які свідчать про наявність імунітету до вірусу SARS-CoV-2.

Нове дослідження свідчить про те, що людство не отримає імунітету до коронавірусу без значних втрат. Вчені твердять, що такий низький відсоток вироблення антитіл є унікальним явищем. За умови того, що колективний імунітет виникає, коли від 50% до 90% населення стають невразливими до захворювання, поширення інфекції припиниться природним шляхом дуже нескоро. Фахівці вважають, що єдиним шансом побороти епідемію є винайдення ефективної вакцини.

Вчені з Гарварду проаналізували результати найбільшого в Європі дослідження на наявність антитіл до коронавірусу. У ньому взяли участь понад 61 тисяч пацієнтів у період з 27 квітня по 11 травня, пише ZME Science.

Всього у 5% людей, які одужали від коронавіруса, в крові є антитіла. Також вчені помітили значну різницю у формуванні імунітету в залежності від місця проживання: антитіла були зафіксовані в 10% учасників, які живуть в Мадриді, але тільки 3% жителів прибережних регіонів.

Близько третини тих, хто отримав позитивні результати на антитіла до COVID-19, хворіли безсимптомно. Серед тих, хто почував себе недобре, антитіла з'явилися у 16,9%. І 90% тих, у кого вже виявили антитіла за 14 днів до дослідження, знову виявили в крові.

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