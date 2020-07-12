Уникальный вирус: сколько людей сможет выработать иммунитет к коронавирусу

Ученые рассказали, сколько людей сможет выработать иммунитет к коронавирусу. Согласно результатам исследования испанских медиков, которые изучали появление антител к COVID-19 у выздоровевших граждан, только 5% населения смогли выработать антитела, свидетельствующие о наличии иммунитета к вирусу SARS-CoV-2.

Новое исследование свидетельствует о том, что человечество не получит иммунитета к коронавирусу без значительных потерь. Ученые твердят, что такой низкий процент выработки антител является уникальным явлением. При условии того, что коллективный иммунитет возникает, когда от 50% до 90% населения становятся неуязвимыми к заболеванию, распространение инфекции прекратится естественным путем очень нескоро. Специалисты считают, что единственным шансом побороть эпидемию является изобретение эффективной вакцины.

Ученые из Гарварда проанализировали результаты крупнейшего в Европе исследования на наличие антител к коронавирусу. В нем приняли участие более 61 тысяч пациентов в период с 27 апреля по 11 мая, пишет ZME Science.

Всего у 5% людей, которые выздоровели от коронавируса, в крови есть антитела. Также ученые заметили значительную разницу в формировании иммунитета в зависимости от места жительства: антитела были зафиксированы у 10% участников, живущих в Мадриде, но только у 3% жителей прибрежных регионов.

Около трети тех, кто получил положительные результаты на антитела к COVID-19, болели бессимптомно. Среди тех, кто чувствовал себя нехорошо, антитела появились у 16,9%. И 90% тех, у кого уже обнаружили антитела за 14 дней до исследования, снова обнаружили их в крови.

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