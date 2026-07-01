Как носить деним летом: Тарабарова поразила эффектным сочетанием (фото)

Светлана Тарабарова даже во время отдыха не забывает о трендах. Для концерта любимого исполнителя артистка подобрала стильный лук, который идеально подходит для летних прогулок по городу.

Как совмещать деним летом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Тарабаровой.

Тарабарова показала, как эффектно совмещать деним летом

Для концерта Бруно Марса в Берлине Светлана выбрала стильный и удобный аутфит, в котором объединила деним разных оттенков и текстур.

Сверху она накинула удлиненную джинсовую жилетку насыщенного синего цвета, которая стала ключевым элементом наряда. Жилетка имеет свободный крой и украшена светлой джинсовой лентой.

Под нее она надела белый топ с вишневым принтом. Этот элемент придал образу нежности и элегантности.

Тарабарова показала, как носить деним (скриншот)

Для низа певица выбрала джинсовые бермуды светлого оттенка с легким эффектом потертости. Удлиненные шорты стали одним из самых главных трендов лета 2026.

Дополнила свой аутфит Светлана темно-синей шляпой, которая не только защитила ее от солнца, но и придала образу нотку бунтарства и загадочности.

Для похода на концерт Тарабарова выбрала максимально комфортную обувь - классические черно-белые кеды. Игривости и завершенности добавили белые носки в мелкий горошек.

Модный образ Тарабаровой (фото: instagram.com/tarabarova)

Как повторить образ

Модный лук Светланы является отличным примером, как можно стильно и комфортно одеваться летом благодаря базовым вещам. Чтобы повторить такой образ, вам нужны: