Как носить деним летом: Тарабарова поразила эффектным сочетанием (фото)
Светлана Тарабарова даже во время отдыха не забывает о трендах. Для концерта любимого исполнителя артистка подобрала стильный лук, который идеально подходит для летних прогулок по городу.
Как совмещать деним летом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Тарабаровой.
Тарабарова показала, как эффектно совмещать деним летом
Для концерта Бруно Марса в Берлине Светлана выбрала стильный и удобный аутфит, в котором объединила деним разных оттенков и текстур.
Сверху она накинула удлиненную джинсовую жилетку насыщенного синего цвета, которая стала ключевым элементом наряда. Жилетка имеет свободный крой и украшена светлой джинсовой лентой.
Под нее она надела белый топ с вишневым принтом. Этот элемент придал образу нежности и элегантности.
Тарабарова показала, как носить деним (скриншот)
Для низа певица выбрала джинсовые бермуды светлого оттенка с легким эффектом потертости. Удлиненные шорты стали одним из самых главных трендов лета 2026.
Дополнила свой аутфит Светлана темно-синей шляпой, которая не только защитила ее от солнца, но и придала образу нотку бунтарства и загадочности.
Для похода на концерт Тарабарова выбрала максимально комфортную обувь - классические черно-белые кеды. Игривости и завершенности добавили белые носки в мелкий горошек.
Модный образ Тарабаровой (фото: instagram.com/tarabarova)
Как повторить образ
Модный лук Светланы является отличным примером, как можно стильно и комфортно одеваться летом благодаря базовым вещам. Чтобы повторить такой образ, вам нужны:
- джинсовая жилетка
- шорты-бермуды
- топ на любой вкус
- шляпа
- комфортная обувь.