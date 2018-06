Яку зачіску вибрати на випускний: поради топ-стиліста

Недбалі локони і акцент на очі - стиліст радить не забувати, що випускниця - це юна леді

Вже 23 червня, в суботу, по Україні прокотитися хвиля випускних вечорів. Саме на цей день, після офіційного проходження ЗНО, призначена дата випускного в українських школах. Хоча батьки і вчителі мають право самостійно вирішувати, коли проводити колишніх школярів у "доросле життя": до або після 23 червня.

Батьки і випускники, як правило, відповідально ставляться до підготовки такої важливої події: довго підбирають місце святкування, продумують деталі, а також обирають випускний наряд, найважливіша частина якого – зачіска і макіяж – готуватимуться вже безпосередньо в день випускного.

STYLER звернувся до українського топ-стиліста, арт-директора одного зі столичних салонів краси Євгенія Соколова, який поділився важливими порадами на тему підготовки вечірнього образу юних випускниць.

Випускний образ: як підійти до вибору макіяжу

Стиліст рекомендує відмовитися від шарів косметики і спеціально не зістарювати своє обличчя.

"Головна порада: менше - це краще! Зловживання косметичними засобами часто виглядає безглуздо і додає у віці. Рекомендую зробити акцент на очі, найімовірніше такий макіяж протримається краще, ніж макіяж з акцентом на яскраві губи. Must have будь-якого випускного макіяжу – фіксуючий спрей (мій вибір – MAC studio fix plus)", - рекомендує Євген Соколов.

Стиліст радить у вечірньому макіяжі для випускного зробити акцент на очі (фото: decorativestyle.org)

Випускний образ: на якій зачісці зупинитися

Що стосується зачіски для випускного вечора, то тут стиліст рекомендує відмовитися від складних класичних високих зачісок.

"Вони виглядають несучасно і можуть зробити навіть саму юну красуню старше. Ні в якому разі не використовуйте живі квіти, так як напевно вони зів'януть ще на початку випускного вечора", - пояснює Євген Соколов.

Знаменитості із зачіскою в стилі long bob - подовжений боб

Юним модницям топ-стиліст радить звернути увагу на ультра модну сьогодні зачіску в стилі long bob.

"Для власниць довгого волосся випускний – ідеальний привід зробити модну стрижку середньої довжини в стилі long bob, ставши зіркою вечора. Настійно раджу виділити час на консультацію та пробну зачіску з вашим майстром, це не займе у вас багато часу, але полегшить взаєморозуміння і додасть упевненості в такий відповідальний вечір", - розповідає стиліст, співвласник і арт-директор салону "Palace de Beauté" Євген Соколов.

Знаменитості віддають перевагу ультра модній сьогодні стрижці подовжений боб

Стрижкою 2018 року можна назвати так звані long bob – подовжений боб. Це стрижка середньої довжини.

Так, якщо в минулому році знаменитості одна за одною вибирали класичну стрижку боб, то в цьому сезоні вона трансформувалася в подовжений боб – по плечі. При цьому більш гламурний варіант – недбалі локони.

Варіант зачіски на випускний: поради стиліста Євгенія Соколова

Також стиліст поділився головними трендами в світі зачісок 2018:

Тренд №1: мінімалізм. Розпущене або зібрані в тугий хвіст, високий пучок волосся.

Тренд №2: аксесуари. Пограйте, прикрасивши зачіску невеликими шпильками з перлами або оригінальними металевими елементами.

Тренд №3: недбалі текстури. Для дівчат з бунтарським характером рекомендую зупинити вибір на зачісці з розпущеним волоссям з текстурою недбалих плоских локонів, які ідеально будуть виглядати, якщо їх зробити за день до випускного.

Тренд №4: вологе прибране від обличчя волосся. Цей тренд підійде самим сміливим і модним випускницям. Порада: створюючи таку зачіску, не шкодуйте гелю для волосся.

"Головний стилістичний тренд в цьому році-індивідуальність. Вибирайте наряд, зачіску, макіяж і аксесуари так, щоб ваш образ підкреслював вашу особистість. У моді все, тому оригінальність вітається", - підсумував стиліст Євген Соколов.

Марш рівності 2018 (відео: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)