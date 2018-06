Какую прическу выбрать на выпускной: советы топ-стилиста

Небрежные локоны и акцент на глаза - стилист советует не забывать, что выпускница - это юная леди

Уже 23 июня, в субботу, по Украине прокатиться волна выпускных вечеров. Именно на этот день, после официального прохождения ВНО, назначена дата выпускного в украинских школах. Хотя родители и учителя вправе самостоятельно решать, когда проводить бывших школьников во "взрослую жизнь": до или после 23 июня.

Родители и выпускники, как правило, ответственно относятся к подготовке столь важного события: долго подбирают место празднования, продумывают детали, а также выбирают выпускной наряд, самая важная часть которого – прическа и макияж – буду готовится уже непосредственно в день выпускного.

STYLER обратился к украинскому топ-стилисту, арт-директору одного из столичных салонов красоты Евгению Соколову, который поделился важными советами на тему подготовки вечернего образа юных выпускниц.

Напомним, ранее STYLER писал, сколько родителям придется "выложить" за выпускной наряд и как можно сэкономить.

Выпускной образ: как подойти к выбору макияжа

Стилист настоятельно рекомендует отказаться от слоев косметики и специально не старить свое лицо.

"Главный совет: меньше - это лучше! Злоупотребление косметическими средствами зачастую выглядит нелепо и добавляет в возрасте. Рекомендую сделать акцент на глаза, вероятнее такой мейкап продержится лучше, чем макияж с акцентом на яркие губы. Must have любого выпускного макияжа – фиксирующий спрей (мой выбор – MAC studio fix plus)", - рекомендует Евгений Соколов.

Стилист советует в вечернем макияже для выпускного сделать акцент на глаза (фото: decorativestyle.org)

Выпускной образ: на какой прическе остановиться

Что касается прически для выпускного вечера, то здесь стилист настоятельно рекомендует отказаться от сложных классических высоких причесок.

"Они выглядят несовременно и могут сделать даже самую юную красавицу старше. Ни в коем случае не используйте живые цветы, так как наверняка они завянут еще в начале выпускного вечера", - объясняет Евгений Соколов.

Знаменитости с прической в стиле long bob - удлиненный боб

Юным модницам топ-стилист советует обратить внимание на ультра модную сегодня прическу в стиле long bob.

"Для обладательниц длинных волос выпускной – идеальный повод сделать модную стрижку средней длины в стиле long bob, став звездой вечера. Настоятельно советую выделить время на консультацию и пробную прическу с вашим мастером, это не займет у вас много времени, но облегчит взаимопонимание и придаст уверенности в столь ответственный вечер", - рассказывает стилист, совладелец и арт-директор салона "Palace de Beauté" Евгений Соколов.

Знаменитости отдают предпочтение ультра модной сегодня стрижке удлиненный боб

Стрижкой 2018 года можно назвать так называемые long bob – удлиненный боб. Это стрижка средней длины.

Так, если в прошлом году знаменитости одна за другой выбирали классическую стрижку боб, то в этом сезоне она трансформировалась в удлиненный боб – по плечи. При этом более гламурный вариант – небрежные локоны.

Вариант прически на выпускной по совету стилиста Евгения Соколова

Также стилист поделился главными трендами в мире причесок 2018:

Тренд №1: минимализм. Распущенные или собранные в тугой хвост, высокий пучок волосы.

Тренд №2: аксессуары. Поиграйте, украсив прическу небольшими заколками с жемчугом или оригинальными металлическими элементами.

Тренд №3: небрежные текстуры. Для девушек с бунтарским характером рекомендую остановить выбор на прическе с распущенными волосами с текстурой небрежных плоских локонов, которые идеально будут смотреться, если их сделать за день до выпускного.

Тренд №4: влажные убранные от лица волосы. Этот тренд подойдет самым смелым и модным выпускницам. Совет: создавая такую прическу, не жалейте геля для волос.

"Главный стилистический тренд в этом году-индивидуальность. Выбирайте наряд, прическу, мейкап и аксессуары так, чтобы ваш образ подчеркивал вашу личность. В моде все, поэтому оригинальность приветствуется", - подытожил стилист Евгений Соколов.

Отметим, ранее известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о важных летних трендах этого сезона. Советы касаются выбора фасона одежды, подходу к цветовой гамме и принтам, выбор аксессуаров.

Напомним также, 17 июня в Киеве прошел Марш равенства. Более 5000 участников пришли поддержать права ЛГБТ-сообщества в Украине.

Как это было, узнавайте в репортаже STYLER: "Наша традиция – это свобода": как в Киеве прошел Марш равенства (фоторепортаж).

Как в Киеве прошел Марш равенства 2018 (видео: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)