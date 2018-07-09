Консервативний Париж і гламур Лос-Анджелеса: чим відрізняється мода на зачіски в Україні і світі

Про тенденції зачісок у світових столицях моди і про смаки українських модниць розповідає відомий український стиліст Олексій Соколов

Багато українців все ще думають, що українська мода радикально відрізняється від європейської й американської. У тому числі – і в зачісках. Мовляв, у нас досі помітний вплив "совка", і багато дівчат роблять занадто яскраве фарбування волосся, обирають дуже зарозумілі зачіски, не характерні для європейських країн.

Але часто такі думки на практиці виявляються не більш ніж стереотипами.

Насправді мода на зачіски українок мало чим відрізняється від європейських і американських тенденцій, але має і свої особливості, впевнений стиліст, співзасновник одного з провідних київських салонів краси Євген Соколов.

Фото: У моді більшості європейських країн – природна краса волосся (instagram.com/_.fashion_._love._)

Які зачіски актуальні в США і в Європі, і якими модними тенденціями і звичками відрізняється Україна? З таким питанням ми звернулися до відомого стиліста і дізналися багато цікавого.

Євген описав головні тенденції зачісок у найбільш відомих світових столицях моди і порівняв їх з модою і звичками українок.

США: Гламурний Лос-Анджелес і практичний Нью-Йорк

США – величезна країна, і мода в ній відрізняється від регіону до регіону і від штату до штату.

"Я хотів би розповісти про два найбільш актуальних у створенні трендів міста, про фешн і селебріті-столиці, - говорить Євген Соколов. - Це Лос-Анджелес і Нью-Йорк. Мода на зачіски у них різняться часом навіть радикально", - каже стиліст.

За його словами, Лос-Анджелес – це, перш за все, перуки, нарощування волосся, тенденція часто змінюватися, експериментувати, кардинально міняти зовнішність від виходу до виходу.

Фото: Тренд Лос-Анджелеса – перуки, часта зміна іміджу, експерименти (instagram.com/theredbanshee)

"У цьому місті панує гламур. До того ж, це місто-законодавець трендів, за якими пильно стежать у соцмережах", - каже стиліст.

Мода на зачіски в Нью-Йорку багато в чому відрізняється від тієї, яка панує в Лос-Анджелесі.

Фото: Нью-Йорк – це красиві і складні, добре виконані фарбування волосся (instagram.com/lizaloveshair)

"В Нью-Йорку можна зустріти набагато більш практичні зачіски, стрижки середньої довжини, якісно і красиво зроблені. Також тут популярне складне фарбування. Для мене Нью-Йорк – це красиві і складні, добре зроблені фарбування. У цьому місті сконцентровані одні з самих кращих колористів в світі, одні з кращих салонів краси", - розповідає стиліст.

Консервативні парижанки та сміливі модниці Лондона

Париж в зачісках більш консервативний. Парижанок можна розділити на три категорії, які не так помітні в інших європейських містах.

Тренд серед молодих дівчат Парижа – природність, натуральність, відсутність яскраво виражених стрижок і кольорів.

Фото: Парижанки дуже рідко фарбують волосся. У моді - природність (instagram.com/kdm_paris)

"Дуже часто це довге волосся, заплетене в коси, зібране в пучки або просто розпущене. Практично ні в кого з молодих дівчат в Парижі фарбованого волосся я не бачу. У той же час жінки елегантного віку після 45-50 років – всі з дуже доглянутим волоссям. Серед дам часто можна зустріти якісне фарбування, але це навряд чи будуть яскраві контрасти. Це завжди будуть плавні переходи кольору, природна неоднорідність", - говорить Євген Соколов.

Фото: Тренд серед дівчат Парижа – природність, натуральність, відсутність яскраво виражених фарбувань (Колаж РБК-Україна, instagram.com/marquis_блог)

У парижанок старше 45-50 років заведено робити укладання в хороших салонах краси, тому пані елегантного віку Парижа - завжди з красивим і доглянутим волоссям: красивим і природним.

Фото: Парижанки часто збирають довге волосся в пучок (instagram.com/stellaasteria)

Лондон - столиця, де street style - один з найцікавіших у світі, адже в цьому місті живуть представники різних національностей.

Завдяки цьому різні культури і субкультури змішуються, постійно породжуючи нові тренди.

Фото: За рахунок змішування культур мода на зачіски в Лондоні – дивовижно різноманітна (Колаж РБК-Україна, instagram.com/rosalindalcazarphotography)

"Лондонська мода – це найнесподіваніші рішення, найнесподіваніші кольори: від натуральних однотонних контрастних фарбувань волосся до неонових відтінків і поєднання декількох тонів. У Лондоні зачіска – це невід'ємна частина total look. Тобто це не тільки зачіска, а і закінчений образ, продуманий до дрібниць", - додає він.

Амстердам: класичне мелірування і тенденція до натуральності

А які зачіски люблять в Амстердамі, де сам стиліст проводить багато часу?

"Завдяки тому, що серед голландських дівчат - багато натуральних блондинок, є тенденція до натуральності. Дівчата тут багато часу проводять на відкритому повітрі і багато їздять на велосипедах. У багатьох з них - дуже красиві ефекти вигорілого волосся. Волосся ніхто тут практично не прикрашає", - зазначає стиліст.

Фото: В моді у дівчат Амстердаму – кольори, близькі до натурального "скандинавському" (instagram.com/melvinandhamilton) блондинка

В Амстердамі можна зустріти багато довговолосих блондинок зі скандинавською зовнішністю, з природно вигорілими волоссям.

"Це дуже надихає, і саме такі натуральні відтінки часто просять наші клієнтки. Серед старших жіеок яскраво виражених тенденцій на зачіску немає. Основна зачіска середньостатистичної жінки Амстердама – це вранці зав'язувати гумкою ще вологе волосся. Дівчина або жінка сідає на велосипед і їде на роботу. Потім, можливо, протягом дня розпускає волосся. Це і є найбільш популярна зачіска у цьому місті", - каже стиліст.

Фото: В Амстердамі дівчата вранці просто зав'язують ще мокре після душу волосся в пучок, сідають на велосипеди і їдуть на роботу (instagram.com/grimtragedy)

Та зачіска, яка в підсумку виходить - природна легка зім'ятість, заламанність, недбала текстура.

"Десь волосся підсохло саме, десь йому допоміг підсохнути вітер. Виникає ось така природна зачіска. Також в Амстердамі як ніде популярне класичне мелірування", - додає Євген Соколов.

Україна: красиві фарбування і регулярні відвідування салонів

Чим модні тенденції в зачісках в Україні відрізняються від тих, які є в європейських містах?

За словами Євгенія Соколова, в Україні набагато більше, ніж у Європі, цінують салонні послуги.

Фото: "Навіть наймолодші дівчата в Україні регулярно відвідують салони і хочуть ходити з красивими доглянутими волоссям" – Євген Соколов (pixabay.com)

"У нас клієнти відвідують регулярніше салони краси. Наші українські клієнтки, я думаю, не так сміливо експериментують з відтінками і зі стрижками, як, скажімо, в Лондоні. Але навіть наймолодші дівчата в Україні регулярно відвідують салони і воліють ходити з красивими доглянутими волоссям. Наші дівчата люблять стильні зачіски, стрижки. Люблять красиві фарбування, на відміну від європейських дівчат", - зауважує стиліст.

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