Консервативный Париж и гламур Лос-Анджелеса: чем отличается мода на прически в Украине и мире

О тенденциях причесок в мировых столицах моды и о вкусах украинских модниц рассказывает известный украинский стилист Алексей Соколов

Многие украинцы все еще думают, что украинская мода радикально отличается от европейской и американской. В том числе – и в прическах. Мол, у нас до сих пор заметно влияние "совка", и многие девушки делают слишком яркое окрашивание волос, предпочитают слишком вычурные прически, не характерные для европейских стран.

Но часто такие мнения на практике оказываются не более чем стереотипами.

На самом деле мода на прически украинок мало чем отличается от европейских и американских тенденций, но имеет и свои особенности, уверен стилист, сооснователь одного из ведущих киевских салонов красоты Евгений Соколов.

Фото: В моде большинства европейских стран – естественная красота волос (instagram.com/_.fashion_._love._)

Какие прически актуальны в США и в Европе, и какими модными тенденциями и привычками отличается Украина? С таким вопросом мы обратились к известному стилисту и узнали много интересного.

Евгений описал главные тенденции причесок в самых известных мировых столицах моды и сравнил их с модой и привычками украинок.

США: Гламурный Лос-Анджелес и практичный Нью-Йорк

США – огромная страна, и мода в ней разнится от региона к региону и от штата к штату.

"Я хотел бы рассказать о двух наиболее актуальных в создании трендов городах, о фешн и селебрити-столицах, - говорит Евгений Соколов. - Это Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Мода на прически в них разнятся порой даже радикально", - говорит стилист.

По его словам, Лос-Анджелес – это, прежде всего, парики, наращивание волос, тенденция часто меняться, экспериментировать, кардинально менять внешность от выхода к выходу.

Фото: Тренд Лос-Анджелеса – парики, частая смена имиджа, эксперименты (instagram.com/theredbanshee)

"В этом городе царит гламур. К тому же, это и город-законодатель трендов, за которыми пристально следят в соцсетях", - говорит стилист.

Мода на прически в Нью-Йорке во многом отличается от той, которая царит в Лос-Анджелесе.

Фото: Нью-Йорк – это красивые и сложные, хорошо сделанные окрашивания волос (instagram.com/lizaloveshair)

"В Нью-Йорке можно встретить гораздо более практичные прически, стрижки средней длины, качественно и красиво сделанные. Также здесь популярно сложное окрашивание. Для меня Нью-Йорк – это красивые и сложные, хорошо сделанные окрашивания. В этом городе сконцентрированы одни из самых лучших колористов в мире, одни из лучших салонов красоты", - рассказывает стилист.

Консервативные парижанки и смелые модницы Лондона

Париж в прическах более консервативен. Парижанок можно разделить на три категории, которые не так заметны в других европейских городах.

Тренд среди молодых девушек Парижа – естественность, натуральность, отсутствие ярко выраженных стрижек и цветов.

Фото: Парижанки очень редко красят волосы. В моде - естественность (instagram.com/kdm_paris)

"Очень часто это длинные волосы, заплетенные в косы, собранные в пучки или просто распущенные. Практически ни у кого из молодых девушек в Париже окрашенных волос я не вижу. В то же время женщины элегантного возраста после 45-50 лет – все с очень ухоженными волосами. Среди дам часто можно встретить качественное окрашивание, но это вряд ли будут яркие контрасты. Это всегда будут плавные переходы цвета, естественная неоднородность", - говорит Евгений Соколов.

Фото: Тренд среди девушек Парижа – естественность, натуральность, отсутствие ярко выраженных окрашиваний (Коллаж РБК-Украина, instagram.com/marquis_blog)

У парижанок старше 45-50 лет заведено делать укладки в хороших салонах красоты, поэтому дамы элегантного возраста в Париже - с красивыми ухоженными волосами: красивыми и естественными.

Фото: Парижанки часто собирают длинные волосы в пучок (instagram.com/stellaasteria)

Лондон - столица, где street style - один из самых интересных в мире, ведь в этом городе живут представители самых разных национальностей.

Благодаря этому разные культуры и субкультуры смешиваются, постоянно рождая новые тренды.

Фото: За счет смешения культур мода на прически в Лондоне – удивительно разнообразная (Коллаж РБК-Украина, instagram.com/rosalindalcazarphotography)

"Лондонская мода – это самые неожиданные решения, самые неожиданные цвета: от натуральных однотонных контрастных окрашиваний волос до неоновых оттенков и сочетания нескольких тонов. В Лондоне прическа – это неотъемлемая часть total look. То есть это не только прическа, а и законченный образ, продуманный до мелочей", - добавляет он.

Амстердам: классическое мелирование и тенденция к натуральности

А какие прически любят в Амстердаме, где сам стилист проводит много времени?

"Благодаря тому, что среди голландских девушки много натуральных блондинок, есть тенденция к натуральности. Девушки здесь много времени проводят на открытом воздухе и много ездят на велосипедах. У многих из них - очень красивые эффекты выгоревших волос. Волосы никто здесь практически не красит", - отмечает стилист.

Фото: В моде у девушек Амстердама – цвета, близкие к натуральному "скандинавскому" (instagram.com/melvinandhamilton) блондинка

В Амстердаме можно встретить много длинноволосых блондинок со скандинавской внешностью, с природно выгоревшими волосами.

"Это очень вдохновляет, и именно такие натуральные оттенки часто просят наши клиентки. Среди женщин постарше ярко выраженных тенденций на прическу нет. Основная прическа среднестатистической женщины Амстердама – это утром завязывать резинкой еще влажные волосы. Девушка или женщина садится на велосипед и едет на работу. Затем, может быть, в течение дня волосы распускает. Это и есть самая популярная прическа в этом городе", - говорит стилист.

Фото: В Амстердаме девушки по утрам просто завязывают еще мокрые после душа волосы в пучок, садятся на велосипеды и едут на работу (instagram.com/grimtragedy)

Та прическа, которая в итоге получается - естественная легкая помятость, заломанность, небрежная текстура.

"Где-то волосы подсохли сами, где-то им помог подсохнуть ветер. Возникает вот такая природная прическа. Также в Амстердаме как нигде популярно классическое мелирование", - добавляет Евгений Соколов.

Украина: красивые окрашивания и регулярные посещения салонов

Чем модные тенденции в прическах в Украине отличаются от тех, которые есть в европейских городах?

По словам Евгения Соколова, в Украине гораздо больше, чем в Европе, ценят салонные услуги.

Фото: "Даже самые молодые девушки в Украине регулярно посещают салоны и предпочитают ходить с красивыми ухоженными волосами" – Евгений Соколов (pixabay.com)

"У нас клиенты посещают регулярнее салоны красоты. Наши украинские клиентки, я думаю, не так смело экспериментируют с оттенками и со стрижками, как, скажем, в Лондоне. Но даже самые молодые девушки в Украине регулярно посещают салоны и предпочитают ходить с красивыми ухоженными волосами. Наши девушки любят стильные прически, стрижки. Любят красивые окрашивания, в отличие от европейских девушек", - замечает стилист.

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