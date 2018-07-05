Воздушные челки и стрижки в стиле "пикси": стилист о главных трендах в прическах 2018

Стилист Евгений Соколов - об актуальных летних прическах и оригинальных образах, которые помогут еще ярче раскрыть вашу индивидуальность

Как известно, лето – пора экспериментов и свежих трендов. В том числе - и в прическах. Какую прическу или стрижку выбрать летом 2018 года? В каком образе можно чувствовать себя комфортно и в городе, и на пляже? Действительно ли в моде прически из 80-х и 90-х? И какой образ выбрать, если вы решились сделать волосы более короткими?

Чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы, Styler обратился к известному стилисту Евгению Соколову. Он является сооснователем и арт-директором салона Palace de Beauté в Киеве, но много времени проводит и в Амстердаме.

Предлагаем вместе окунуться в атмосферу новых трендов и выбрать себе образ по душе!

Тренд №1. "Мокрый эффект", он же – "влажные текстуры"

Как в повседневной городской моде, так и на пляже, в этом сезоне очень актуально использовать "мокрые" текстуры.

Фото: Один из главных трендов этого сезона - эффект влажных волос (instagram.com/stacia_hairstyle)

А более смелые решения - это брать самые интересные идеи и воплощения с показов из подиума. Для этого можно использовать гель с эффектом мокрых волос или текстурирующий мусс.

Тренд №2. Гладкие ухоженные волосы

Этот тренд 2018 прекрасно подойдет обладательницам волос средней густоты и густых волос длины ХL и XXL. Особенно тем, у кого отпустить длинные волосы никак не удается.

Фото: Гладкие ухоженные волосы – тренд лета 2018 (instagram.com/keratin.minsk.by.eliza)

Чтобы воплотить этот тренд в жизнь, идеальным прибором будет утюжок, к которому обязательно понадобится термозащита и сыворотка для предания волосам блеска.

Это поможет создать эффект гладких блестящих волос, придаст им ухоженности.

Тренд №3. Стрижки средней длины с "тупым" срезом

Прекрасный вариант для тех, кто хочет избавиться от средней длины, которая подразумевает вечное отпускание волос.

Фото: Стрижки длины до плеч с "тупым" срезом подойдут тем, кто устал отращивать длинные волосы (instagram.com/daryabykovaa)

"Это хороший совет для девушек, которые на протяжении нескольких месяцев отпускают волосы, но они у них все еще сохраняется длина ниже плеч. Такое решение позволит избавиться от этой длины, создать модную стрижку при помощи ножниц или машинки с "тупым" срезом. Получится стрижка немножко выше плеч: очень актуальная и модная", - говорит Евгений Соколов.

Тренд №4. Воздушные челки

Челки, которые можно легко убрать и спрятать. Не классическая глубокая челка, не челка а-ля Брижит Бордо (пышная и слегка небрежная копна волос – ред.), а именно легкая.

Для нее из общей массы волос выделяется и состригается неширокая прядка.

Фото: Воздушная челка Маши Ефросининой, которую легко можно заколоть и спрятать в основную массу волос (instagram.com/mashaefrosinina)

Главное правило и требование к такой челке – то, чтобы ее можно было легко убрать в основную массу волос, зачесать или заколоть большой невидимкой, достать и спрятать.

Нужно, чтобы ее было легко трансформировать и комбинировать с разными образами и прическами.

Тренд №4. Короткие стрижки в стиле "пикси"

Чем короче стрижка, тем более смелым и оригинальным будет ваш образ! В этом сезоне коротких стрижек советуют точно не бояться. Можно смело экспериментировать.

Фото: Супермодная в этом сезоне стрижка в стиле "пикси" (instagram.com/sibeldaria)

"Если вы решились на стрижку, которой у вас ранее никогда не было, то этот тренд - самый актуальный повод сделать ее максимально короткой, максимально дерзкой и сексуальной. Это может стать хорошим экспериментом, ведь короткие стрижки требуют ежемесячной коррекции, и укороченная версия поможет вам принять решение: повторить через месяц эту длину или же к ближайшему осеннему сезону немножко отпустить волосы", - советует стилист.

Привет из 90-х: глобальный тренд - ностальгия

В этом сезоне волосы стали заметно короче. Если в прошлом сезоне "средние" и длинные волосы были очень актуальны, то сейчас в моде – разнообразие стилей, ярко выраженная индивидуальность.

Сейчас модно делать необычные стильные стрижки, а не отпускать длину.

Фото: Легкая небрежность и растрепанность пришли на смену идеальным локонам (instagram.com/nats_vargas, instagram.com/wifeyxo, instagram.com/caraqandersen)

"Для девушек с длинными волосами это повод избавиться от плохих кончиков: главное, чтобы волосы были ухоженные. Если же вы обладательница волос средней длины, вам тоже стоит обратить внимание на более короткие версии причесок и смело обновлять надоевшие и "уставшие" кончики", - обращает внимание Евгений Соколов.

Фото: В моде - эффект высушенных на естественном воздухе волос и природная небрежность прически (pixabay.com)

Также в прошлом году, не переходя в новый сезон, остались и локоны. На смену им пришли модные "влажные" текстуры.

А еще – эффект air dry hair (эффект высушенных на естественном воздухе волос - ред.). По словам стилиста, в этом году и в этом сезоне легкая небрежность и растрепанность пришли на смену идеальным локонам, которые в прошлом сезоне накручивали на плойку.

Фото: В этом сезоне актуальны стрижки: чем короче, тем лучше! (instagram.com/radionova_makeup)

"Сейчас вместо "традиционных" локонов можно смело делать их плоскими и слегка распустившимися, как будто вашей укладке уже два-три дня", - говорит стилист.

"Сегодня также модны аксессуары, но уже другие: на смену тиарам и платкам пришли разнообразные повязки, вычурные и утрированные заколки, невидимки и бархатные резинки из старших школьных классов", - поясняет он.

Фото: "На смену тиарам и платкам пришли разнообразные повязки, вычурные и утрированные заколки" - стилист Евгений Соколов (instagram.com/tiara_aktobe)

А вот глобальный тренд, который создает такие микротренды – это, конечно же, ностальгия.

Его наследуют в прическах и аксессуарах для волос. Особенно это актуально для лета 2018.

Фото: Собрать волосы в косу - всегда актуально для пляжа (instagram.com/asavea.hair)

"Именно он заставляет современных модниц вернуться в прошлое: кто-то - во времена детства, кто-то - во времена юности и школы, студенческих лет. Отсюда - яркие бархатные резинки, растрепанные естественные волосы, неидеально накрученные и короткие стрижки, которые хорошо выражают стиль и делают девушку визуально гораздо моложе и свежее. Все это к нам пришло из 80-х и 90-х", - говорит стилист.

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