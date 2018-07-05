Воздушные челки и стрижки в стиле "пикси": стилист о главных трендах в прическах 2018

Стилист Евгений Соколов - об актуальных летних прическах и оригинальных образах, которые помогут еще ярче раскрыть вашу индивидуальность
Как известно, лето – пора экспериментов и свежих трендов. В том числе - и в прическах. Какую прическу или стрижку выбрать летом 2018 года? В каком образе можно чувствовать себя комфортно и в городе, и на пляже? Действительно ли в моде прически из 80-х и 90-х? И какой образ выбрать, если вы решились сделать волосы более короткими?
Чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы, Styler обратился к известному стилисту Евгению Соколову. Он является сооснователем и арт-директором салона Palace de Beauté в Киеве, но много времени проводит и в Амстердаме.
Предлагаем вместе окунуться в атмосферу новых трендов и выбрать себе образ по душе!
Как в повседневной городской моде, так и на пляже, в этом сезоне очень актуально использовать "мокрые" текстуры.
Фото: Один из главных трендов этого сезона - эффект влажных волос (instagram.com/stacia_hairstyle)
А более смелые решения - это брать самые интересные идеи и воплощения с показов из подиума. Для этого можно использовать гель с эффектом мокрых волос или текстурирующий мусс.
Этот тренд 2018 прекрасно подойдет обладательницам волос средней густоты и густых волос длины ХL и XXL. Особенно тем, у кого отпустить длинные волосы никак не удается.
Фото: Гладкие ухоженные волосы – тренд лета 2018 (instagram.com/keratin.minsk.by.eliza)
Чтобы воплотить этот тренд в жизнь, идеальным прибором будет утюжок, к которому обязательно понадобится термозащита и сыворотка для предания волосам блеска.
Это поможет создать эффект гладких блестящих волос, придаст им ухоженности.
Прекрасный вариант для тех, кто хочет избавиться от средней длины, которая подразумевает вечное отпускание волос.
Фото: Стрижки длины до плеч с "тупым" срезом подойдут тем, кто устал отращивать длинные волосы (instagram.com/daryabykovaa)
"Это хороший совет для девушек, которые на протяжении нескольких месяцев отпускают волосы, но они у них все еще сохраняется длина ниже плеч. Такое решение позволит избавиться от этой длины, создать модную стрижку при помощи ножниц или машинки с "тупым" срезом. Получится стрижка немножко выше плеч: очень актуальная и модная", - говорит Евгений Соколов.
Челки, которые можно легко убрать и спрятать. Не классическая глубокая челка, не челка а-ля Брижит Бордо (пышная и слегка небрежная копна волос – ред.), а именно легкая.
Для нее из общей массы волос выделяется и состригается неширокая прядка.
Фото: Воздушная челка Маши Ефросининой, которую легко можно заколоть и спрятать в основную массу волос (instagram.com/mashaefrosinina)
Главное правило и требование к такой челке – то, чтобы ее можно было легко убрать в основную массу волос, зачесать или заколоть большой невидимкой, достать и спрятать.
Нужно, чтобы ее было легко трансформировать и комбинировать с разными образами и прическами.
Чем короче стрижка, тем более смелым и оригинальным будет ваш образ! В этом сезоне коротких стрижек советуют точно не бояться. Можно смело экспериментировать.
Фото: Супермодная в этом сезоне стрижка в стиле "пикси" (instagram.com/sibeldaria)
"Если вы решились на стрижку, которой у вас ранее никогда не было, то этот тренд - самый актуальный повод сделать ее максимально короткой, максимально дерзкой и сексуальной. Это может стать хорошим экспериментом, ведь короткие стрижки требуют ежемесячной коррекции, и укороченная версия поможет вам принять решение: повторить через месяц эту длину или же к ближайшему осеннему сезону немножко отпустить волосы", - советует стилист.
В этом сезоне волосы стали заметно короче. Если в прошлом сезоне "средние" и длинные волосы были очень актуальны, то сейчас в моде – разнообразие стилей, ярко выраженная индивидуальность.
Сейчас модно делать необычные стильные стрижки, а не отпускать длину.
Фото: Легкая небрежность и растрепанность пришли на смену идеальным локонам (instagram.com/nats_vargas, instagram.com/wifeyxo, instagram.com/caraqandersen)
"Для девушек с длинными волосами это повод избавиться от плохих кончиков: главное, чтобы волосы были ухоженные. Если же вы обладательница волос средней длины, вам тоже стоит обратить внимание на более короткие версии причесок и смело обновлять надоевшие и "уставшие" кончики", - обращает внимание Евгений Соколов.
Фото: В моде - эффект высушенных на естественном воздухе волос и природная небрежность прически (pixabay.com)
Также в прошлом году, не переходя в новый сезон, остались и локоны. На смену им пришли модные "влажные" текстуры.
А еще – эффект air dry hair (эффект высушенных на естественном воздухе волос - ред.). По словам стилиста, в этом году и в этом сезоне легкая небрежность и растрепанность пришли на смену идеальным локонам, которые в прошлом сезоне накручивали на плойку.
Фото: В этом сезоне актуальны стрижки: чем короче, тем лучше! (instagram.com/radionova_makeup)
"Сейчас вместо "традиционных" локонов можно смело делать их плоскими и слегка распустившимися, как будто вашей укладке уже два-три дня", - говорит стилист.
"Сегодня также модны аксессуары, но уже другие: на смену тиарам и платкам пришли разнообразные повязки, вычурные и утрированные заколки, невидимки и бархатные резинки из старших школьных классов", - поясняет он.
Фото: "На смену тиарам и платкам пришли разнообразные повязки, вычурные и утрированные заколки" - стилист Евгений Соколов (instagram.com/tiara_aktobe)
А вот глобальный тренд, который создает такие микротренды – это, конечно же, ностальгия.
Его наследуют в прическах и аксессуарах для волос. Особенно это актуально для лета 2018.
Фото: Собрать волосы в косу - всегда актуально для пляжа (instagram.com/asavea.hair)
"Именно он заставляет современных модниц вернуться в прошлое: кто-то - во времена детства, кто-то - во времена юности и школы, студенческих лет. Отсюда - яркие бархатные резинки, растрепанные естественные волосы, неидеально накрученные и короткие стрижки, которые хорошо выражают стиль и делают девушку визуально гораздо моложе и свежее. Все это к нам пришло из 80-х и 90-х", - говорит стилист.
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