Повітряні чубчики і стрижки в стилі "піксі": стиліст про головні тренди у зачісках 2018

Стиліст Євген Соколов - про актуальні літні зачіски і оригінальні образи, які допоможуть ще яскравіше розкрити вашу індивідуальність

Як відомо, літо – пора експериментів і свіжих трендів. У тому числі - і в зачісках. Яку зачіску або стрижку вибрати влітку 2018 року? В якому образі можна почувати себе комфортно і в місті, і на пляжі? Чи дійсно у моді зачіски з 80-х і 90-х? І який образ вибрати, якщо ви зважилися зробити волосся більш коротким?

Щоб отримати відповіді на ці і багато інші питань, Styler звернувся до відомого стиліста Євгена Соколова. Він є співзасновником і арт-директором салону Palace de Beauté у Києві, але багато часу проводить і в Амстердамі.

Пропонуємо разом зануритися в атмосферу нових трендів і вибрати собі образ до душі!

Тренд №1. "Мокрий ефект", він же – "вологі текстури"

Як у повсякденный міській моді, так і на пляжі, в цьому сезоні дуже актуально використовувати "мокрі" текстури.

Фото: Один з головних трендів цього сезону - ефект мокрого волосся (instagram.com/stacia_hairstyle)

А більш сміливі рішення - це брати найцікавіші ідеї та втілення з показів з подіуму. Для цього можна використовувати гель з ефектом мокрого волосся або текстуруючий мус.

Тренд №2. Гладке доглянуте волосся

Цей тренд 2018 прекрасно підійде власницям волосся середньої густоти і густого волосся довжини ХL і XXL.

Фото: Гладкіе доглянуте волосся – тренд літа 2018 (instagram.com/keratin.minsk.by.eliza)

Щоб втілити цей тренд у життя, ідеальним приладом буде утюжок, до якого обов'язково знадобиться термозахист і сироватка для надання волоссю блиску.

Це допоможе створити ефект гладкого блискучого волосся, додасть їм доглянутості.

Тренд №3. Стрижки середньої довжини з "тупим" зрізом

Прекрасний варіант для тих, хто хоче позбутися середньої довжини, яка передбачає вічне відпускання волосся. Особливо тих, кому відпустити довге волосся ніяк не вдається.

Фото: Стрижки довжини до плечей з "тупим" зрізом підійдуть тим, хто втомився відрощувати довге волосся (instagram.com/daryabykovaa)

"Це хороша порада для дівчат, які протягом декількох місяців відпускають волосся, але вони у них все ще зберігається довжина нижче плечей. Таке рішення дозволить позбутися цієї довжини, створити модну стрижку за допомогою ножиць або машинки з "тупим" зрізом. Вийде стрижка трошки вище плечей: дуже актуальна та модна", - говорить Євген Соколов.

Тренд №4. Повітряні чубчики

Чубчики, які можна легко прибрати і заховати. Не класичний глибокий чубчик, не чубчик а-ля Бріджит Бордо (пишна і злегка недбала копиця волосся – ред.), а саме легкий.

Для ннього із загальної маси волосся виділяється і зістригаэться неширока прядка.

Фото: Повітряний чубчик Маші Єфросініної, який легко можна заколоти і сховати в основну масу волосся (instagram.com/mashaefrosinina)

Головне правило і вимога до такого чубчика - те, щоб його можна було легко забрати в основну масу волосся, зачесати або заколоти великою невидимкою, дістати і сховати.

Треба, щоб її було легко трансформувати і комбінувати з різними образами і зачісками.

Тренд №4. Короткі стрижки в стилі "піксі"

Чим коротша стрижка, тим більш сміливим і оригінальним буде ваш образ! У цьому сезоні коротких стрижок радять точно не боятися. Можна сміливо експериментувати.

Фото: Супермодна в цьому сезоні стрижка в стилі "піксі" (instagram.com/sibeldaria)

"Якщо ви зважилися на стрижку, якої у вас раніше ніколи не було, то цей тренд - найбільш актуальний привід зробити її максимально короткою, максимально зухвалою і сексуальною. Це може стати гарним експериментом, адже короткі стрижки вимагають щомісячної корекції, і укорочена версія допоможе вам прийняти рішення: повторити через місяць цю довжину або ж до найближчого осіннього сезону трошки відпустити волосся", - радить стиліст.

Привіт з 90-х: глобальний тренд - ностальгія

У цьому сезоні волосся стали помітно коротшим. Якщо в минулому сезоні "середнє" і довге волосся було дуже актуальне, то зараз у моді – різноманітність стилів, яскраво виражена індивідуальність.

Зараз модно робити незвичайні стильні стрижки, а не відпускати довжину.

Фото: Легка недбалість і розтріпаність прийшли на зміну ідеальним локонам (instagram.com/nats_vargas, instagram.com/wifeyxo, instagram.com/caraqandersen)

"Для дівчат з довгим волоссям це привід позбавитися поганих кінчиків: головне, щоб волосся були доглянуте. Якщо ж ви володарка волосся середньої довжини, вам теж варто звернути увагу на більш короткі версії зачісок і сміливо оновлювати обридлі і "втомлені" кінчики", - звертає увагу Євген Соколов.

Фото: У моді - ефект висушеного на природному повітрі волосся і природна недбалість зачіски (pixabay.com)

Також в минулому році, не переходячи у новий сезон, залишилися і локони. На зміну їм прийшли модні "вологі" текстури.

А ще – ефект air dry hair (ефект висушених на природному повітрі волосся - ред.). За словами стиліста, цього року і в цьому сезоні легка недбалість і розтріпаність прийшли на зміну ідеальним локонам, які в минулому сезоні накручували на плойку.

Фото: У цьому сезоні актуальні стрижки: чим коротше, тим краще! (instagram.com/radionova_makeup)

"Зараз замість "традиційних" локонів можна сміливо робити їх плоскими і такими, що злегка розпустилися, як ніби вашої укладці вже два-три дні", - каже стиліст.

"Сьогодні також модні аксесуари, але вже інші: на зміну тіарам та хусткам прийшли різноманітні пов'язки, химерні і перебільшені шпильки, невидимки і оксамитові гумки зі старших шкільних класів", - пояснює він.

Фото: "На зміну тіарам і хусткам прийшли різноманітні пов'язки, химерні й перебільшені шпильки" - стиліст Євген Соколов (instagram.com/tiara_aktobe)

А ось глобальний тренд, який створює такі микротренди – це, звісно, ностальгія.

Його наслідують у зачісках і аксесуарах для волосся. Особливо це актуально для літа 2018.

Фото: Зібрати волосся у косу - завжди актуально для пляжу (instagram.com/asavea.hair)

"Саме він змушує сучасних модниць повернутися в минуле: хтось - у часи дитинства, хтось - у часи юності і школи, студентських років. Звідси - яскраві оксамитові гумки, природно розпатлане волосся, неідеально накручені і короткі стрижки, які добре виражають стиль і роблять дівчину візуально набагато молодшою і свіжішою. Все це до нас прийшло з 80-х і 90-х", - каже стиліст.

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