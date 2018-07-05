Повітряні чубчики і стрижки в стилі "піксі": стиліст про головні тренди у зачісках 2018

Стиліст Євген Соколов - про актуальні літні зачіски і оригінальні образи, які допоможуть ще яскравіше розкрити вашу індивідуальність
Як відомо, літо – пора експериментів і свіжих трендів. У тому числі - і в зачісках. Яку зачіску або стрижку вибрати влітку 2018 року? В якому образі можна почувати себе комфортно і в місті, і на пляжі? Чи дійсно у моді зачіски з 80-х і 90-х? І який образ вибрати, якщо ви зважилися зробити волосся більш коротким?
Щоб отримати відповіді на ці і багато інші питань, Styler звернувся до відомого стиліста Євгена Соколова. Він є співзасновником і арт-директором салону Palace de Beauté у Києві, але багато часу проводить і в Амстердамі.
Пропонуємо разом зануритися в атмосферу нових трендів і вибрати собі образ до душі!
Як у повсякденный міській моді, так і на пляжі, в цьому сезоні дуже актуально використовувати "мокрі" текстури.
Фото: Один з головних трендів цього сезону - ефект мокрого волосся (instagram.com/stacia_hairstyle)
А більш сміливі рішення - це брати найцікавіші ідеї та втілення з показів з подіуму. Для цього можна використовувати гель з ефектом мокрого волосся або текстуруючий мус.
Цей тренд 2018 прекрасно підійде власницям волосся середньої густоти і густого волосся довжини ХL і XXL.
Фото: Гладкіе доглянуте волосся – тренд літа 2018 (instagram.com/keratin.minsk.by.eliza)
Щоб втілити цей тренд у життя, ідеальним приладом буде утюжок, до якого обов'язково знадобиться термозахист і сироватка для надання волоссю блиску.
Це допоможе створити ефект гладкого блискучого волосся, додасть їм доглянутості.
Прекрасний варіант для тих, хто хоче позбутися середньої довжини, яка передбачає вічне відпускання волосся. Особливо тих, кому відпустити довге волосся ніяк не вдається.
Фото: Стрижки довжини до плечей з "тупим" зрізом підійдуть тим, хто втомився відрощувати довге волосся (instagram.com/daryabykovaa)
"Це хороша порада для дівчат, які протягом декількох місяців відпускають волосся, але вони у них все ще зберігається довжина нижче плечей. Таке рішення дозволить позбутися цієї довжини, створити модну стрижку за допомогою ножиць або машинки з "тупим" зрізом. Вийде стрижка трошки вище плечей: дуже актуальна та модна", - говорить Євген Соколов.
Чубчики, які можна легко прибрати і заховати. Не класичний глибокий чубчик, не чубчик а-ля Бріджит Бордо (пишна і злегка недбала копиця волосся – ред.), а саме легкий.
Для ннього із загальної маси волосся виділяється і зістригаэться неширока прядка.
Фото: Повітряний чубчик Маші Єфросініної, який легко можна заколоти і сховати в основну масу волосся (instagram.com/mashaefrosinina)
Головне правило і вимога до такого чубчика - те, щоб його можна було легко забрати в основну масу волосся, зачесати або заколоти великою невидимкою, дістати і сховати.
Треба, щоб її було легко трансформувати і комбінувати з різними образами і зачісками.
Чим коротша стрижка, тим більш сміливим і оригінальним буде ваш образ! У цьому сезоні коротких стрижок радять точно не боятися. Можна сміливо експериментувати.
Фото: Супермодна в цьому сезоні стрижка в стилі "піксі" (instagram.com/sibeldaria)
"Якщо ви зважилися на стрижку, якої у вас раніше ніколи не було, то цей тренд - найбільш актуальний привід зробити її максимально короткою, максимально зухвалою і сексуальною. Це може стати гарним експериментом, адже короткі стрижки вимагають щомісячної корекції, і укорочена версія допоможе вам прийняти рішення: повторити через місяць цю довжину або ж до найближчого осіннього сезону трошки відпустити волосся", - радить стиліст.
У цьому сезоні волосся стали помітно коротшим. Якщо в минулому сезоні "середнє" і довге волосся було дуже актуальне, то зараз у моді – різноманітність стилів, яскраво виражена індивідуальність.
Зараз модно робити незвичайні стильні стрижки, а не відпускати довжину.
Фото: Легка недбалість і розтріпаність прийшли на зміну ідеальним локонам (instagram.com/nats_vargas, instagram.com/wifeyxo, instagram.com/caraqandersen)
"Для дівчат з довгим волоссям це привід позбавитися поганих кінчиків: головне, щоб волосся були доглянуте. Якщо ж ви володарка волосся середньої довжини, вам теж варто звернути увагу на більш короткі версії зачісок і сміливо оновлювати обридлі і "втомлені" кінчики", - звертає увагу Євген Соколов.
Фото: У моді - ефект висушеного на природному повітрі волосся і природна недбалість зачіски (pixabay.com)
Також в минулому році, не переходячи у новий сезон, залишилися і локони. На зміну їм прийшли модні "вологі" текстури.
А ще – ефект air dry hair (ефект висушених на природному повітрі волосся - ред.). За словами стиліста, цього року і в цьому сезоні легка недбалість і розтріпаність прийшли на зміну ідеальним локонам, які в минулому сезоні накручували на плойку.
Фото: У цьому сезоні актуальні стрижки: чим коротше, тим краще! (instagram.com/radionova_makeup)
"Зараз замість "традиційних" локонів можна сміливо робити їх плоскими і такими, що злегка розпустилися, як ніби вашої укладці вже два-три дні", - каже стиліст.
"Сьогодні також модні аксесуари, але вже інші: на зміну тіарам та хусткам прийшли різноманітні пов'язки, химерні і перебільшені шпильки, невидимки і оксамитові гумки зі старших шкільних класів", - пояснює він.
Фото: "На зміну тіарам і хусткам прийшли різноманітні пов'язки, химерні й перебільшені шпильки" - стиліст Євген Соколов (instagram.com/tiara_aktobe)
А ось глобальний тренд, який створює такі микротренди – це, звісно, ностальгія.
Його наслідують у зачісках і аксесуарах для волосся. Особливо це актуально для літа 2018.
Фото: Зібрати волосся у косу - завжди актуально для пляжу (instagram.com/asavea.hair)
"Саме він змушує сучасних модниць повернутися в минуле: хтось - у часи дитинства, хтось - у часи юності і школи, студентських років. Звідси - яскраві оксамитові гумки, природно розпатлане волосся, неідеально накручені і короткі стрижки, які добре виражають стиль і роблять дівчину візуально набагато молодшою і свіжішою. Все це до нас прийшло з 80-х і 90-х", - каже стиліст.
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