Астронавт NASA зробив шокуючу заяву про польоти на Марс

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Білл Андерс вважає ідею відправляти людей на Марс дурною

Американський астронавт Білл Андерс, колишній пілот місячного модуля "Аполлона-8" заявив, що вважає безглуздим і дурним затію космічного агентства NASA відправити жителів Землі на Марс. Про це повідомляє інформаційний портал Newsweek.

"Я великий прихильник чудових безпілотних програм, тому що вони значно дешевші. Крім того, варто задуматися, що штовхає нас на Марс? Чи є така потреба жертвувати кимось для цього? Я не думаю, що ми цього хочемо", - висловлює скептицизм Білл Андерс.

Також Андрес вважає, що американське космічне агентство вже не те, що в часи програми "Аполлон". Тоді в 60-70-х роках вдалося шість разів успішно доставити американських астронавтів на Місяць і повернути їх на Землю, проте зараз, за словами астронавта, все інакше.

НАСА перетворилося в програму працевлаштування. Більшість центрів в основному зацікавлені в тому, щоб бути зайнятими, і у них немає ніякої видимої підтримки від суспільства", - інформує Вільям Елісон Андерс.

Нагадаємо, що США звинуватили двох громадян Китаю в кібератаках на ВМС і NASA. Американський прокурор заявив, що хакери Чжу Хуа і Джан Шилуном були членами угруповання, відомого як Advanced Persistent Threat 10, Red Panda, Stone Panda і CVNX. Обвинувачені працювали в компанії Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в місті Тяньцзінь.

Ми писали, що NASA опублікувало приголомшливий знімок Сонця. На фотознімку можна побачити корону Сонця, а також плазму, яка викидається в простір. Також можна побачити планету Меркурій на цьому фото він виглядає, як темна пляма.

Раніше ми писали, що NASA посадило на Марс зонд InSight. Зонд сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поряд з екватором Червоної планети.