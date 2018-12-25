Астронавт NASA сделал шокирующее заявление о полетах на Марс

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Билл Андерс считает идею отправлять людей на Марс глупой

Американский астронавт Билл Андерс, бывший пилот лунного модуля "Аполлона-8" заявил, что cчитает нелепой и глупой затею космического агентства NASA отправлять жителей Земли на Марс. Об этом сообщает информационный портал Newsweek.

"Я большой сторонник замечательных беспилотных программ, потому что они намного дешевле. Кроме того, стоит задуматься, что толкает нас на Марс? Есть ли такая нужда жертвовать кем-то для этого? Я не думаю, что мы этого хотим", - высказывает скептицизм Билл Андерс.

Также Андрес считает, что американское космическое агентство уже не то, что во времена программы "Аполлон". Тогда в 60−70-х годах удалось шесть раз успешно доставить американских астронавтов на Луну и вернуть их на Землю, однако сейчас, по словам астронавта, все иначе.

НАСА превратилось в программу трудоустройства. Многие центры в основном заинтересованы в том, чтобы быть занятыми, и у них нет никакой видимой поддержки от общества", - информирует Уильям Элисон Андерс.

Напомним, что США обвинили двух граждан Китая в кибератаках на ВМС и NASA. Американський прокурор заявил, что хакеры Чжу Хуа и Джан Шилуном были членами группировки, известной как Advanced Persistent Threat 10, Red Panda, Stone Panda и CVNX. Обвиняемые работали в компании Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в городе Тяньцзинь.

Мы писали, что NASA опубликовало потрясающий снимок Солнца. На фотоснимке можно увидеть корону Солнца, а также плазму, которая им выбрасывается в пространство. Также можно увидеть планету Меркурий на данном фото, он выглядит, как темное пятно.

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