27 миллионов километров: NASA опубликовало потрясающий снимок Солнца

Фото: Солнце (pixabay.com)

Фотография снята на расстоянии около 27 миллионов километров

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало уникальный снимок Солнца. Снимок был сделан с помощью космического зонда "Паркер", который подошел к светилу на очень близкое расстояние.

Снимок сделали c расстояния 27 миллионов километров от звезды и опубликовали на страничке Twitter NASA.

На фотоснимке можно увидеть корону Солнца, а также плазму, которая им выбрасывается в пространство.

Также можно увидеть планету Меркурий на данном фото, он выглядит, как темное пятно.

Фото: Солнце (twitter.com/nasa)

Стоит отметить, что запустили зонд "Паркер" 12 ноября с мыса Канаверал. В планах космического агентства это то, чтобы зонд облетел Солнце около 24 раз.

Как ранее мы писали, NASA посадило на Марс зонд InSight. Зонд сел на плоскую равнину, известную под названием Elysium Planitia, рядом с экватором Красной планеты..