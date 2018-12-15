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27 мільйонів кілометрів: NASA опублікувало приголомшливий знімок Сонця

STYLERНаука і техніка    15.12.2018 - 15:28
27 мільйонів кілометрів: NASA опублікувало приголомшливий знімок Сонця
Фото: Сонце (pixabay.com)

Фотографія знята на відстані близько 27 мільйонів кілометрів

Національне управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало унікальний знімок Сонця. Знімок був зроблений за допомогою космічного зонда "Паркер", який підійшов до світила на дуже близьку відстань.

Знімок зробили c відстані 27 мільйонів кілометрів від зірки і опублікували на сторінці Twitter NASA.

На фотознімку можна побачити корону Сонця, а також плазму, яка викидається в простір.

Також можна побачити планету Меркурій на цьому фото він виглядає, як темна пляма.

27 мільйонів кілометрів: NASA опублікувало приголомшливий знімок Сонця27 мільйонів кілометрів: NASA опублікувало приголомшливий знімок Сонця

Фото: Сонце (twitter.com/nasa)

Варто відзначити, що запустили зонд "Паркер" 12 листопада з мису Канаверал. У планах космічного агентства те, щоб зонд облетів Сонце близько 24 разів.

Як раніше ми писали, NASA посадило на Марс зонд InSight. Зонд сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поряд з екватором Червоної планети..

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