Facebook закриває важливу функцію: подробиці

Facebook закриє функцію онлайн-трансляцій Facebook Live для деяких користувачів соціальної мережі. Таке рішення було прийнято керівництвом компанії після скарг на публікацію відео атаки терориста на мечеті у Новій Зеландії 15 березня. 29 березня головний операційний директор Facebook Шеріл Сендберг розповіла про реакцію компанії на інцидент, передає AFP.

Обмеження стосується тих користувачів, які вже порушували стандарти популярної інтернет-спільноти.

Крім того, Facebook інвестуватиме у ПЗ, що дозволяє знаходити ролики зі сценами насильства. У компанії це назвали "посиленням боротьби з порушенням ненависті на наших платформах".

Також у компанії Facebook заявили про підтримку Нової Зеландії.

Зазначимо, що Сідней після жахливого теракту, який забрав життя 49 людей, теж відреагував на трансляцію в мережі масових вбивств.

Було вирішено у майбутньому залучати до відповідальності соцмережі, які не видалили зі своїх платформ записи атак. Додамо, що сам стрілець - громадянин Австралії.

Ілюстративне фото (hyser.com.ua)

Як повідомлялося раніше, у Франції Рада мусульман подала скаргу на соціальні мережі Facebook і YouTube через розповсюдження відео теракту у Новій Зеландії в місті Крайстчерч.

Нагадаємо, що терорист перед бійнею в мечеті в Крайстчерчі опублікував в мережі "маніфест", в тексті є згадка і України - вбивця погрожував мусульман у нашій країні.

Додамо, що українців серед жертв розстрілів у двох мечетях новозеландського міста Крайстерч немає.