Facebook закрывает важную функцию: подробности

Facebook закроет функцию онлайн-трансляций Facebook Live для некоторых пользователей социальной сети. Такое решение было принято руководством компании после жалоб на публикацию видео атаки террориста на мечети в Новой Зеландии 15 марта. 29 марта главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала о реакции компании на инцидент, передает AFP.

Ограничение коснется тех пользователей, которые уже нарушали стандарты популярного интернет-сообщества.

Кроме того, Facebook будет инвестировать в ПО, которое позволяет находить ролики со сценами насилия. В компании это назвали "усилением борьбы с возбуждением ненависти на наших платформах".

Также в компании Facebook заявили о поддержке Новой Зеландии.

Отметим, что Сидней после ужасного теракта, который забрал жизни 49 человек, тоже отреагировал на трансляцию в сети массовых убийств.

Было решено в будущем привлекать к ответственности соцсети, которые не удалили со своих платформ записи атак. Добавим, что сам стрелок - гражданин Австралии.

Иллюстративное фото (hyser.com.ua)

Как сообщалось ранее, во Франции Совет мусульман подал жалобу на социальные сети Facebook и YouTube из-за распространения видео теракта в Новой Зеландии в городе Крайстчерч.

Напомним, что террорист перед бойней в мечете в Крайстчерче опубликовал в сети "манифест", в тексте есть упоминание и Украины - убийца угрожал мусульманам в нашей стране.

Добавим, что украинцев среди жертв расстрелов в двух мечетях новозеландского города Крайстерч нет.