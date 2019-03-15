Новозеландский стрелок упомянул в своем манифесте Украину: что сказал маньяк

Террорист из Новой Зеландии угрожал мусульманам в Украине
Теракт в Новой Зеландии 15 марта забрал уже 49 жизней и шокировал мировое сообщество. Один из стрелков - 28-летний австралиец Брентон - перед бойней в мечете в Крайстчерче опубликовал в сети "манифест". На 73 страницах есть цитаты из "библии неонацизма". Кроме того, в тексте есть упоминание и Украины, сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что угрозы убийцы адресованы, в том числе, и мусульманам в нашей стране.
"Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине , ни в Украине / "You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine", - привел Исмагилов слова Брентона, который обратился к мусульманам.
Муфтий добавил, что из-за упоминание террористами Украины, на сегодняшнем джума-намазе прихожане были чрезвычайно обеспокоены, а некоторые вообще не пришли на молитву "ожидая, что теракт может повториться и в Украине".
Фото: теракт в Новой Зеландии (facebook.com)
Исмагилов рассказал, что перед молитвой к нему обращались с вопросом мужчины - есть ли у нас какие-то меры безопасности, "вызывали ли мы полицию или Национальную гвардию для охраны мечети, есть наготове жгуты и медикаменты, и что делать, как вдруг начнут нас убивать?"
Также муфтий выразил надежду, что в Украине никогда такого не произойдет.
"Однако удивительно, почему террористы вспомнили из 195 стран мира, всего пять стран, и нашу Украину в том числе?" - задался вопросом Исмагилов.
Скрин: facebook.com/said.ismagilov
В комментариях к сообщению пользователи сети выражают скорбь в связи со смертью мусульман в мечетях Новой Зеландии и высказывают свои предположения, кто мог "приложить руку" к страшным терактам:
Фото: теракт в Новой Зеландии (twitter.com/imohsinrasheed)
Напомним, консул Украины в Австралии находится на связи с Министерством иностранных дел Новой Зеландии чтобы уточнить, есть ли среди пострадавших в результате теракта граждане Украины.
Как сообщалось, ранее в сети появилось видео задержания одного из открывших стрельбу в Новой Зеландии в мечетях города Крайстчерча.
Также мы писали о том, что по данным очевидцев, стрельбу в одной из мечетей устроил мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой. После нападения все школы и государственные учреждения города закрыты, также отменен прием в больнице.