Новозеландский стрелок упомянул в своем манифесте Украину: что сказал маньяк

Теракт в Новой Зеландии 15 марта забрал уже 49 жизней и шокировал мировое сообщество. Один из стрелков - 28-летний австралиец Брентон - перед бойней в мечете в Крайстчерче опубликовал в сети "манифест". На 73 страницах есть цитаты из "библии неонацизма". Кроме того, в тексте есть упоминание и Украины, сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что угрозы убийцы адресованы, в том числе, и мусульманам в нашей стране.

"Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине , ни в Украине / "You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine", - привел Исмагилов слова Брентона, который обратился к мусульманам.

Муфтий добавил, что из-за упоминание террористами Украины, на сегодняшнем джума-намазе прихожане были чрезвычайно обеспокоены, а некоторые вообще не пришли на молитву "ожидая, что теракт может повториться и в Украине".

Исмагилов рассказал, что перед молитвой к нему обращались с вопросом мужчины - есть ли у нас какие-то меры безопасности, "вызывали ли мы полицию или Национальную гвардию для охраны мечети, есть наготове жгуты и медикаменты, и что делать, как вдруг начнут нас убивать?"

Также муфтий выразил надежду, что в Украине никогда такого не произойдет.

"Однако удивительно, почему террористы вспомнили из 195 стран мира, всего пять стран, и нашу Украину в том числе?" - задался вопросом Исмагилов.

В комментариях к сообщению пользователи сети выражают скорбь в связи со смертью мусульман в мечетях Новой Зеландии и высказывают свои предположения, кто мог "приложить руку" к страшным терактам:

"Да он сумасшедший. Мне кажется он сделал это на фоне постоянного новостного пула про Украину в Евросоюзе. Такой проблемы не было и не может быть в Украине. Очень плохо! Соболезную, очень страшная новость";

"Ничего удивительного, если взглянуть на нашивки и брошюру, а затем просмотреть фото-архивы с Селигера (в Московии) лет 15+ назад. Там это "солнышко" (эмблема) и засияло (в том числе в разрезе Донбасса)... Московия стоит за хаосом во всем мире (по крайней мере по основной его частью) и со всех сторон эксплуатирует горячие головы и полезных идиотов: - \ здесь и основания ISIS (в истоках они стояли), и т.н. "Вайтпавер-движения" в Европе, и у нас "божьи коровки", и левацкие движения в США и много чего. Больше хаоса, больше крови, повсюду - это их политика";

"Примите мои искренние соболезнования по поводу смерти ваших единоверцев!"

"Сочувствую семьям погибших!"

Напомним, консул Украины в Австралии находится на связи с Министерством иностранных дел Новой Зеландии чтобы уточнить, есть ли среди пострадавших в результате теракта граждане Украины.

Как сообщалось, ранее в сети появилось видео задержания одного из открывших стрельбу в Новой Зеландии в мечетях города Крайстчерча.

