У Харківській області археологи виявили несподівану знахідку

Відео: (YouTube/5 канал)

У Харківській області в місті Зміїв посеред однієї з центральних вулиць виявили підземний тунель. До місцевих краєзнавців звернулися городяни, які помітили яму в асфальті. Історики почали розкопки і виявили підземелля, яке датують XVII століттям. Про це повідомляє 5 канал.

У центрі Змієва в підземному переході знайдено уламки посуду і майже цілий глек. "Звернулися до нас з приводу того, що є провал, в який кудись йде вода, і при засипці землі вона теж кудись зникає", - говорить начальник відділу культури Зміївської райдержадміністрації Олег Бідулін.

Підземелля, за словами експертів, було вирито три з половиною століття тому. Поки що археологи мають доступ на глибину три метри і можуть обстежити семиметровий простір.

Скріншот відео: (YouTube/5 канал)

Стіни глиняні, не укріплені ні цеглою, ні деревом. Так як здійснювати тут розкопки небезпечно, дослідники заходять через центральний хід. Виявляється, під центром Змієва розташований справжнє підземне місто з розгалуженими ходами і кімнатами.

Пов'язують їх з двома фортецями, які існували в XI і ХVІІ століттях на території сучасного міста. За історичними даними, вони використовувалися в якості схованок під час набігів.

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Відео: РБК-Україна