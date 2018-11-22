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У Харківській області археологи виявили несподівану знахідку

STYLERНаука і техніка    22.11.2018 - 13:01

Відео: (YouTube/5 канал)

У Харківській області в місті Зміїв посеред однієї з центральних вулиць виявили підземний тунель. До місцевих краєзнавців звернулися городяни, які помітили яму в асфальті. Історики почали розкопки і виявили підземелля, яке датують XVII століттям. Про це повідомляє 5 канал.

У центрі Змієва в підземному переході знайдено уламки посуду і майже цілий глек. "Звернулися до нас з приводу того, що є провал, в який кудись йде вода, і при засипці землі вона теж кудись зникає", - говорить начальник відділу культури Зміївської райдержадміністрації Олег Бідулін.

Підземелля, за словами експертів, було вирито три з половиною століття тому. Поки що археологи мають доступ на глибину три метри і можуть обстежити семиметровий простір.

У Харківській області археологи виявили несподівану знахідкуСкріншот відео: (YouTube/5 канал)

Стіни глиняні, не укріплені ні цеглою, ні деревом. Так як здійснювати тут розкопки небезпечно, дослідники заходять через центральний хід. Виявляється, під центром Змієва розташований справжнє підземне місто з розгалуженими ходами і кімнатами.

Пов'язують їх з двома фортецями, які існували в XI і ХVІІ століттях на території сучасного міста. За історичними даними, вони використовувалися в якості схованок під час набігів.

Нагадаємо, що археологи виявили 500-літні гробниці з артефактами. Кілька могил виявилися розграбовані, але інші вціліли. В них були виявлені прикраси, керамічний та дерев'яний посуд, а також вироби з металу.

Раніше повідомлялося, що на південному сході Норвегії, в провінції Естфолл вчені знайшли місця поховань вікінгів. За традицією, великих скандинавських воїнів ховали на кораблі. Могилу знайшли за допомогою спеціального радара.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області пройшла археологічна експедиція. Розкопки проводилися в околицях міста Пологи. Археологи дослідили чотири кургани бронзового століття, де виявили велику кількість цінних знахідок.

Відео: РБК-Україна

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