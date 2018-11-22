В Харьковской области археологи обнаружили неожиданную находку

Видео: (YouTube/5 канал)

В Харьковской области в городе Змиев посреди одной из центральных улиц обнаружили подземный тоннель. К местным краеведам обратились горожане, которые заметили яму в асфальте. Историки начали раскопки и обнаружили подземелья, которое датируют XVII веком. Об этом сообщает 5 канал.

В центре Змиева в подземном переходе найдены обломки посуды и почти целый кувшин. "Обратились к нам по поводу того, что есть провал, в который уходит вода, и при засыпке земли она тоже куда-то исчезает", - говорит начальник отдела культуры Змиевской райгосадминистрации Олег Бидулин.

Подземелье, по словам экспертов, было вырыто три с половиной века назад. Пока что археологи имеют доступ на глубину три метра и могут обследовать семиметровое пространство.

Скриншот видео: (YouTube/5 канал)

Стены глиняные, не укреплены ни кирпичом, ни деревом. Так как осуществлять здесь раскопки опасно, исследователи заходят через центральный ход. Оказывается, под центром Змиева расположен настоящий подземный город с разветвленными ходами и комнатами.

Связывают их с двумя крепостями, которые существовали в XI и ХVII столетиях на территории современного города. По историческим данным, использовались они в качестве тайников во время набегов.

Напомним, что археологи обнаружили 500-летние гробницы с артефактами. Несколько могил оказались разграблены, но другие уцелели. В них были обнаружены украшения, керамическая и деревянная посуда, а также изделия из металла.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Норвегии, в провинции Эстфолл ученые нашли места захоронений викингов. По традиции, крупных скандинавских воинов хоронили на корабле. Могилу нашли с помощью специального радара.

Также мы писали о том, что в Запорожской области прошла археологическая экспедиция. Раскопки проводились в окрестностях города Пологи. Археологи исследовали четыре кургана бронзового века, где обнаружили большое количество ценных находок.

Видео: РБК-Украина