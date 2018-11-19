Археологи обнаружили 500-летние гробницы с артефактами

Фото: РБК-Украина

Место раскопок находится примерно в 30 километрах от столицы страны Ла-Пас

Группа археологов из Боливии обнаружила гробницы, содержащие десятки артефактов и человеческих останков, возраст которых превышает 500 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Место раскопок находится примерно в 30 километрах от столицы страны Ла-Пас. Ученые полагают, что захоронения принадлежали коренному народу аймара, когда-то населявшему указанный регион. Министерство культуры и туризма Боливии дало разрешение на раскопки более трех месяцев тому назад.

Фото: (Reuters.com)

"Мы нашли два отдельных захоронения. В одном из них было погребено 108 человек. Могилы оказались в ужасном состоянии, но нам удалось восстановить предметы, находившиеся в погребении", - сообщил журналистам археолог Вандерсон Эскердо.

Несколько могил оказались разграблены, но другие уцелели. В них были обнаружены украшения, керамическая и деревянная посуда, а также изделия из металла.

Фото: (Reuters.com)

Аймарское царство процветало на территории Боливии до XV века, когда было завоевано инками. В то же время исследователи считают, что люди, захороненные в обнаруженных гробницах, не пали в войне с инками, а стали жертвами неизвестной эпидемии.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Норвегии, в провинции Эстфолл ученые нашли места захоронений викингов. По традиции, крупных скандинавских воинов хоронили на корабле. Могилу нашли с помощью специального радара.

Также мы писали о том, что в Запорожской области прошла археологическая экспедиция. Раскопки проводились в окрестностях города Пологи. Археологи исследовали четыре кургана бронзового века, где обнаружили большое количество ценных находок.

Напомним, недавно исследователи выяснили рацион людей 8 тысяч лет назад.

Видео: РБК-Украина