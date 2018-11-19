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Археологи виявили 500-літні гробниці з артефактами

STYLERЖиття    19.11.2018 - 10:37
Археологи виявили 500-літні гробниці з артефактами
Фото: РБК-Україна

Місце розкопок знаходиться приблизно в 30 кілометрах від столиці країни Ла-Пас

Група археологів з Болівії виявила гробниці, що містять десятки артефактів і людських останків, вік яких перевищує 500 років. Про це повідомляє агентство Reuters.

Місце розкопок знаходиться приблизно в 30 кілометрах від столиці країни Ла-Пас. Вчені вважають, що поховання належали корінному народу аймара, що колись населяли зазначений регіон. Міністерство культури і туризму Болівії дало дозвіл на розкопки більше трьох місяців тому.

Археологи виявили 500-літні гробниці з артефактамиФото: (Reuters.com)

"Ми знайшли два окремих поховання. В одному з них було поховано 108 осіб. Могили опинилися в жахливому стані, але нам вдалося відновити предмети, які знаходилися в похованні", - повідомив журналістам археолог Вандерсон Эскердо.

Кілька могил виявилися розграбовані, але інші вціліли. В них були виявлені прикраси, керамічний та дерев'яний посуд, а також вироби з металу.

Археологи виявили 500-літні гробниці з артефактамиФото: (Reuters.com)

Аймарское царства процвітало на території Болівії до XV століття, коли було завойовано інками. У той же час дослідники вважають, що люди, поховані у виявлених гробницях, не полягли у війні з інками, а стали жертвами невідомої епідемії.

Раніше повідомлялося, що на південному сході Норвегії, в провінції Естфолл вчені знайшли місця поховань вікінгів. За традицією, великих скандинавських воїнів ховали на кораблі. Могилу знайшли за допомогою спеціального радара.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області пройшла археологічна експедиція. Розкопки проводилися в околицях міста Пологи. Археологи дослідили чотири кургани бронзового століття, де виявили велику кількість цінних знахідок.

Нагадаємо, нещодавно дослідники з'ясували раціон людей 8 тисяч років назад.

Відео: РБК-Україна

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