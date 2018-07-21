В Instagram з'явиться нова зручна функція

Instagram (фото: pixabay.com)

Власникам відкритих акаунтів Instagram незабаром стане простіше користуватися соцмережею

Користувачі Instagram зможуть непомітно видаляти небажаних підписників, а не додавати їх в "чорний список". Повідомлення про тестування нової зручної для всіх функції з'явилося в Twitter-акаунті фахівця The Next Web Метта Наварри.

Скріншот поста (twitter.com/MattNavarra)

"Користувачі, яких ви вирішили видалити, не будуть повідомлені про дії", - зазначили в Instagram.

Скріншот (theverge.com)

Зазначимо, що на сьогоднішній день у юзерів закритих акаунтів популярної соціальної мережі є можливість видаляти підписників, але у більшості користувачів відкритих сторінок - її немає. Тому нововведення буде корисним для тих, хто хоче почистити список фолловерів, не закриваючи свій обліковий запис.

Раніше Styler писав про те, що у користувачів Facebook з'явиться можливість відключати всі повідомлення за допомогою кнопки "не турбувати". Крім того, у користувача буде можливість поставити таймер, після закінчення якого часу повідомлення будуть доступні.

Відомо також, що функції "не турбувати" тестує і Instagram. Юзери зможуть вимкнути повідомлення в додатку на 30 хвилин, 1, 2, 8 годин, 1 день або поки не включать оповіщення вручну.

Відео: РБК-Україна