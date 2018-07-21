В Instagram появится новая удобная функция

Instagram (фото: pixabay.com)

Владельцам открытых аккаунтов Instagram вскоре станет проще пользоваться соцсетью

Пользователи Instagram смогут незаметно удалять нежелательных подписчиков, а не добавлять их в "черный список". Сообщение о тестировании новой удобной для всех функции появилось в Twitter-аккаунте специалиста The Next Web Мэтта Наварры.

Скриншот поста (twitter.com/MattNavarra)

"Пользователи, которых вы решили удалить, не будут уведомлены о действии", - отметили в Instagram.

Скриншот (theverge.com)

Отметим, что на сегодняшний день у юзеров закрытых аккаунтов популярной социальной сети есть возможность удалять подписчиков, но у большинства пользователей открытых страниц - ее нет. Поэтому новшество будет полезным для тех, кто хочет почистить список подписчиков, не закрывая свой аккаунт.

Ранее Styler писал о том, что у пользователей Facebook появится возможность отключать все уведомления с помощью кнопки "не беспокоить". Кроме того, у пользователя будет возможность поставить таймер, по истечении времени которого уведомления снова будут доступны.

Известно также, что функцию "не беспокоить" тестирует и Instagram. Юзеры смогут выключить уведомления в приложении на 30 минут, 1, 2, 8 часов, 1 день или пока не включат оповещения вручную.

Видео: РБК-Украина