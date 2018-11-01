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Дослідники знайшли дешевий спосіб робити паливо для автомобілів

STYLERНаука і техніка    01.11.2018 - 10:25
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Вчені планують розщеплювати воду за допомогою сонячної енергії

Вчені з Ізраїлю стверджують, що зробили прорив в області створення екологічно безпечних автомобілів з двигунами, що працюють на водні. Про це інформує Times of Jerusalem.

Дослідники стверджують, що спалювання водневого палива давало б необхідну кількість енергії і не містило вуглецевих парникових газів. Це дозволило б зупинити кліматичні зміни на планеті. Однак, існує проблема, яка полягає в тому, що чистий водень практично неможливо знайти на Землі. А його промисловий видобуток сьогодні в більшості випадків неефективний і супроводжується викидами великої кількості вуглекислого газу.

За словами вчених, одним з головних потенційних джерел водню є вода, молекули якої можна розщепити на окремі гази: водень і кисень. Вони, в свою чергу, почнуть взаємодіяти між собою, що призведе до виділення великої кількості енергії і водяної пари.

Раніше дослідники стверджували, що не зможуть зробити подібне без більшої витрати енергії, яку потрібно згенерувати якимось іншим способом. Однак команда дослідників з ізраїльського Університету Бен-Гуріон знайшли спосіб, як дешево і швидко створити водневе паливо для автомобілів.

Вчені повідомили, що розробили хімічний механізм, при якому пероксид водню фотохімічно розбивається на два різних гази за допомогою фотоелектродів оксиду заліза. В процесі використовується доступна в природі сонячна енергія, що здешевлює метод розщеплення.

Ми писали, що вчені розробляють спеціальний тест для водіїв, що не висипаються.

Також повідомляли про те, що українських водіїв готують до нових неприємностей.

Нагадаємо, що вчені розробили "коктейль" з індійської спецією, що дозволяє прожити більше 100 років.

Відео: РБК-Україна

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