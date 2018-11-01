Дослідники знайшли дешевий спосіб робити паливо для автомобілів

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Вчені планують розщеплювати воду за допомогою сонячної енергії

Вчені з Ізраїлю стверджують, що зробили прорив в області створення екологічно безпечних автомобілів з двигунами, що працюють на водні. Про це інформує Times of Jerusalem.

Дослідники стверджують, що спалювання водневого палива давало б необхідну кількість енергії і не містило вуглецевих парникових газів. Це дозволило б зупинити кліматичні зміни на планеті. Однак, існує проблема, яка полягає в тому, що чистий водень практично неможливо знайти на Землі. А його промисловий видобуток сьогодні в більшості випадків неефективний і супроводжується викидами великої кількості вуглекислого газу.

За словами вчених, одним з головних потенційних джерел водню є вода, молекули якої можна розщепити на окремі гази: водень і кисень. Вони, в свою чергу, почнуть взаємодіяти між собою, що призведе до виділення великої кількості енергії і водяної пари.

Раніше дослідники стверджували, що не зможуть зробити подібне без більшої витрати енергії, яку потрібно згенерувати якимось іншим способом. Однак команда дослідників з ізраїльського Університету Бен-Гуріон знайшли спосіб, як дешево і швидко створити водневе паливо для автомобілів.

Вчені повідомили, що розробили хімічний механізм, при якому пероксид водню фотохімічно розбивається на два різних гази за допомогою фотоелектродів оксиду заліза. В процесі використовується доступна в природі сонячна енергія, що здешевлює метод розщеплення.

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Відео: РБК-Україна