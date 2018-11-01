Исследователи нашли дешевый способ делать топливо для автомобилей

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Ученые планируют расщеплять воду с помощью солнечной энергии

Ученые из Израиля утверждают, что сделали прорыв в области создания экологически безопасных автомобилей с двигателями, работающими на водороде. Об этом информирует Times of Jerusalem.

Исследователи утверждают, что сжигание водородного топлива давало бы необходимое количество энергии и не содержало углеродных парниковых газов. Это позволило бы остановить климатические изменения на планете. Однако, существует проблема, которая заключается в том, что чистый водород практически невозможно найти на Земле. А промышленная его добыча сегодня в большинстве случаев неэффективна и сопровождается выбросами большого количества углекислого газа.

По словам ученых, одним из главных потенциальных источников водорода является вода, молекулы которой можно расщепить на отдельные газы: водород и кислород. Они, в свою очередь, начнут взаимодействовать между собой, что приведет к выделению большого количества энергии и водяного пара.

Ранее исследователи утверждали, что не смогут сделать подобное без затраты большей энергии, которую нужно сгенерировать каким-то другим способом. Однако команда исследователей из израильского Университета Бен-Гурион нашли способ дешево и быстро производить водородное топливо для автомобилей.

Ученые сообщили, что разработали химический механизм, при котором пероксид водорода фотохимически разбивается на два различных газа с помощью фотоэлектродов оксида железа. В процессе используется доступная в природе солнечная энергия, что удешевляет метод расщепления.

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Видео: РБК-Украина