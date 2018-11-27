Історичне фото: зонд InSight зробив перше селфи на Марсі

Фото: NASA (з відкритих джерел)

NASA повідомляє про першу успішну передачу інформації зондом InSight, який приземлився на Марсі для дослідження планети

Американський зонд InSight здійснив приземлення на Марс після майже семимісячної подорожі на 458 мільйонів кілометрів від Землі. Про це повідомляє сайт NASA.

"Сьогодні ми успішно приземлився на Марсі у восьмий раз в історії людства", - заявив глава NASA Джим Брайденстайн.

Зонд InSight вивчить планету, що допоможе в майбутньому при підготовці космонавтів до польотів. Дане приземлення на Марс став восьмим в історії освоєння планети.

Зонд InSight вже зробив і передав на Землю перший знімок поверхні Марса.

Перший знімок зонда InSight з поверхні Марса (фото NASA)

Можливість для дослідження Марса відкривається приблизно один раз в 2 роки. Посадку InSight відстежували два малих супутника MarCo, які були запущені разом з зондом. Саме MarCo приймають УКХ-сигнал з посадкового зонда і ретранслюють його на Землю.

В задачах InSight проведення перших якісних сейсмологічних спостережень на планеті, а також вимірювання потоків тепла з надр Марса. Для другого дослідження потрібно буде пробурити найглибшу в історії дослідження планети свердловину в п'ять метрів.

На Марсі зонд пробуде 720 днів. На розгортання обладнання піде до трьох місяців. За цей час буде проведена установка апаратів для того, щоб зробити необхідні дослідження і вирішити наукові завдання.

"Це досягнення не тільки США, але і наших міжнародних партнерів, і це є свідченням відданості та наполегливості нашої команди. Найкраще у NASA ще попереду, і скоро це станеться", - сказав глава NASA на сторінці космічного центру в Twitter Брайденстайн.

Раніше повідомлялося, що американське космічне агентство NASA успішно посадило на Марс дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями.

Також дослідники космосу Німеччини та Нідерландів створили алгоритм для симуляції околиць надмасивних чорних дір і подорожі в них у віртуальній реальності.