Ученые нашли способ путешествовать сквозь черные дыры

Видео: (youtube.com/BlackHoleCam)

Исследователи космоса Германии и Нидерландов создали алгоритм для симуляции окрестностей сверхмассивных черных дыр и путешествия в них в виртуальной реальности. Об этом сообщает Naked-science.

Авторы исследовательской работы представили расчеты для моделирования потоков вещества и излучения в окрестностях сверхмассивной черной дыры. В алгоритме учтены все известные науке эффекты общей и специальной теорий относительности, включая гравитационное красное смещение, геометрические искажения пространства-времени и движения наблюдателя.

Черная дыра / Кадр из видео YouTube-канала BlackHoleCam

Объединение всех сведений для создания виртуальной модели черной дыры позволило получить серию изображений для составления полной и динамической трехмерной модели, и просмотра ее на обычных, общедоступных системах виртуальной реальности.

Для того, чтобы продемонстрировать новую систему в действии, авторы представили VR-симуляцию Стрельца А* — компактного источника в центре нашей Галактики, в глубине которого, как считается, находится сверхмассивная черная дыра массой 4,3 миллиона солнц.

"Наша VR-симуляция дает одну из наиболее реалистичных картин непосредственного окружения черной дыры и позволит лучше изучить их поведение. Путешествия к черным дырам не станут возможными в течение нашей жизни, а такая визуализация с погружением поможет больше понять эти системы — оттуда, где мы находимся сегодня", - отметил Жорди Девлар, автор научного исследования.

Напомним, недавно ученые выяснили, почему потолстел диск Млечного Пути.

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Видео: (video.rbc.ua)