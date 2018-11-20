Вчені знайшли спосіб подорожувати крізь чорні діри

Відео: (youtube.com/BlackHoleCam)

Дослідники космосу Німеччини та Нідерландів створили алгоритм для симуляції околиць надмасивних чорних дір і подорожі в них у віртуальній реальності. Про це повідомляє Naked-science.

Автори дослідної роботи представили розрахунки для моделювання потоків речовини і випромінювання в околицях надмасивної чорної діри. В алгоритмі враховані всі відомі науці ефекти загальної та спеціальної теорії відносності, включаючи гравітаційне червоне зміщення, геометричні спотворення простору-часу і руху спостерігача.

Чорна діра / Кадр з відео YouTube-каналу BlackHoleCam

Об'єднання всіх відомостей для створення віртуальної моделі чорної діри дозволило отримати серію зображень для складання повної і динамічної тривимірної моделі, та переглянути її на звичайних, загальнодоступних системах віртуальної реальності.

Для того, щоб продемонструвати нову систему в дії, автори представили VR-симуляцію Стрільця А* — компактного джерела в центрі нашої Галактики, в глибині якого, як вважається, знаходиться надмасивна чорна діра масою 4,3 мільйона сонць.

"Наша VR-симуляція дає одну з найбільш реалістичних картин безпосереднього оточення чорної діри і дозволить краще вивчити їх поведінку. Подорожі до чорних дірок не стануть можливими протягом нашого життя, а така візуалізація із зануренням допоможе більше зрозуміти ці системи — звідти, де ми знаходимося сьогодні", - зазначив Жорді Девлар, автор наукового дослідження.

Нагадаємо, нещодавно вчені з'ясували, чому погладшав диск Чумацького Шляху.

Раніше сонячний зонд NASA побив 42-річний рекорд.

Відео: (video.rbc.ua)