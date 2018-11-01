Ученые выяснили, почему потолстел диск Млечного Пути

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Основная часть внутреннего гало Млечного Пути сформировалась в результате столкновения с менее массивной галактикой

Ученые выяснили, что окраины Млечного Пути наполнились новыми звездами после столкновения с другой галактикой, что произошло приблизительно 10 миллиардов лет назад, и после этого диск нашей стал толще. Об этом сообщается статье, опубликованной в журнале Nature.

После анализа химического состава, возраста, распределения и траектории движения звезд из каталога, полученного телескопом Gaia, Амина Хельма с Гронингенского университета вместе с коллегами пришли к выводу, что основная часть внутреннего гало Млечного Пути сформировалась в результате столкновения с менее массивной галактикой.

Они обратили внимание на то, что значительная часть звезд гало, котрые находятся возле Солнца, связана с некоторой большой кинематической структурой.

Гало галактики является невидимым компонентом галактики, основной частью ее сферической подсистемы. Она состоит в основном из разреженного горячего газа, звезд и темной материи, где последняя составляет основную массу галактики.

Сравнение распределения скоростей небесных тел с результатами моделирования столкновения Млечного Пути с другой галактикой показывает, что, скорее всего, они являются "пришельцами".

В пользу данной гипотезы также говорит и содержание в светилах стабильных элементов, образованных в результате альфа-процесса (ядерная реакция захвата α-частиц ядрами легких элементов; в звездах он является основным источником производства химических элементов от гелия к никеля), и железа.

Как показывают данные телескопа Gaia, многие звезды, входящие в состав кинематической структуры, имеют низкое содержание альфа-элементов, что также говорит в пользу их внегалактического происхождения. Кроме того, они имеют различную металличность, что указывает на то, что они формировались постепенно, а не в результате единой вспышки звездообразования.

Астрономы расчитали, что галактика, которая получила название Гайя-Энцелад, имела массу 6×108 солнечных. Ее можно сравнить с Малым Магеллановым Облаком, карликовой галактикой-спутником Млечного Пути. Столкновение с объектом такого размера должно было разогреть молодой галактический диск, сформировав более толстый современный диск.

Ранее сообщалось, что группа японских астрофизиков из Университета Кейо в Йокогаме обнаружила в созвездии Стрельца объект, который, по всей вероятности, представляет собой крупную черную дыру. Предполагается, что сотни миллионов лет назад эту черную дыру, а также когда-то окружавшую ее карликовую галактику, поглотил Млечный путь.

Напомим, исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра выяснили, что живые организмы способны расселиться по всему Млечному Пути с помощью различных космических объектов, например, метеоритов, астероидов и комет.

Также мы писали о том, что американское аэрокосмическое агентство NASA показало вселенную из центра Млечного Пути.

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Видео: РБК-Украина