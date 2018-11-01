Науковці з'ясували, чому погладшав диск Чумацького Шляху

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Основна частина внутрішнього гало Чумацького Шляху сформувалася в результаті зіткнення з менш масивною галактикою

Науковці з'ясували, що околиці Чумацького Шляху наповнилися новими зірками після зіткнення з іншою галактикою, що сталося приблизно 10 мільярдів років тому, і після цього диск нашої став товщий. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature.

Після аналізу хімічного складу, віку, розподілу та траєкторії руху зірок з каталогу, отриманого телескопом Gaia, Аміна Хельма з Гронінгенського університету разом з колегами дійшли висновку, що основна частина внутрішнього гало Чумацького Шляху сформувалася в результаті зіткнення з менш масивною галактикою.

Вони звернули увагу на те, що значна частина зірок гало, котрі знаходяться біля Сонця, пов'язана з деякою великий кінематичною структурою.

Гало галактики є невидимим компонентом галактики, основною частиною її сферичної підсистеми. Вона складається в основному з розрідженого гарячого газу, зірок і темної матерії, де остання становить основну масу галактики.

Порівняння розподілу швидкостей небесних тіл з результатами моделювання зіткнення Чумацького Шляху з іншого галактикою показує, що, швидше за все, вони є "прибульцями".

На користь даної гіпотези також говорить і зміст світила стабільних елементів, утворених в результаті альфа-процесу (ядерна реакція захоплення α-частинок ядрами легких елементів; в зірках він є основним джерелом виробництва хімічних елементів від гелію до нікелю), заліза.

Як показують дані телескопа Gaia, багато зірок, що входять до складу кінематичної структури, мають низький вміст альфа-елементів, що також свідчить на користь їх позагалактичного походження. Крім того, вони мають різну металлічность, що вказує на те, що вони формувалися поступово, а не в результаті єдиної спалаху зореутворення.

Астрономи розрахували, що галактика, яка отримала назву Гайя-Енцелад, мала масу 6×108 сонячних. Її можна порівняти з Малим Магеллановою Хмарою, карликовою галактикою-супутником Чумацького Шляху. Зіткнення з об'єктом такого розміру повинно було розігріти молодий галактичний диск, сформувавши більш товстий сучасний диск.

Раніше повідомлялося, що група японських астрофізиків з Університету Кейо в Йокогамі виявила в сузір'ї Стрільця об'єкт, який, імовірно, представляє собою велику чорну діру. Передбачається, що сотні мільйонів років тому цю чорну діру, а також колись оточувала її карликову галактику, поглинув Чумацький шлях.

Нагадаємо, дослідники з Гарвард-Смітсонівського центру з'ясували, що живі організми здатні розселитися по всьому Чумацькому Шляху з допомогою різних космічних об'єктів, наприклад, метеоритів, астероїдів і комет.

Також ми писали про те, що американське аерокосмічне агентство NASA показало всесвіт з центру Чумацького Шляху.

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Відео: РБК-Україна