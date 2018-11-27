Историческое фото: зонд InSight сделал первое селфи на Марсе

Фото: NASA (из открытых источников)

NASA сообщает о первой успешной передаче информации зондом InSight, который приземлился на Марсе для исследования планеты

Американский зонд InSight совершил приземление на Марс после почти семимесячного путешествия на 458 миллионов километров с Земли. Об этом сообщает сайт NASA.

"Сегодня мы успешно высадились на Марсе в восьмой раз в истории человечества", - заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

Зонд InSight изучит планету, что поможет в будущем при подготовке астронавтов к полетам. Данное приземление на Марс стало восьмым в истории освоения планеты.

Зонд InSight уже сделал и передал на Землю первый снимок поверхности Марса.

Первый снимок зонда InSight с поверхности Марса (фото NASA)

Возможность для исследования Марса открывается приблизительно один раз в 2 года. Посадку InSight отслеживали два малых спутника MarCo, которые были запущены вместе с зондом. Именно MarCo принимают УКВ-сигнал с посадочного зонда и ретранслируют его на Землю.

В задачах InSight проведение первых качественных сейсмологических наблюдений на планете, а также измерение потоков тепла из недр Марса. Для второго исследования нужно будет пробурить самую глубокую в истории исследования планеты скважину в пять метров.

На Марсе зонд пробудет 720 дней. На развертывание оборудования уйдет от до трех месяцев. За это время будет проведена установка аппаратов для проведения необходимых исследований и решения научных задач.

"Это достижение не только США, но и наших международных партнеров, и это служит свидетельством самоотверженности и настойчивости нашей команды. Лучшее у NASA еще впереди, и скоро это произойдет", - сказал глава NASA на странице космического центра в Twitter Брайденстайн.

Ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA успешно посадило на Марс исследовательский зонд InSight, запущенный специалистами.

Также исследователи космоса Германии и Нидерландов создали алгоритм для симуляции окрестностей сверхмассивных черных дыр и путешествия в них в виртуальной реальности.