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"Космічна держава": NASA запустило "українську" ракету

STYLERНаука і техніка    17.11.2018 - 18:18

Відео: (youtube.com/VideoFromSpace)

У США запустили ракету-носій Antares, яка була створена корпорацією Orbital ATK при співпраці з українськими підприємствами. Ракета була запущена Національним управлінням з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) з космодрому "Уоллопс Айленд", розповідає посол України в США Валерій Чалий у Facebook.

Український посол зазначає, що запуск ракети Antares — успішний приклад співпраці компаній космічної галузі України та США у сфері мирного дослідження космосу.

"Так, головна конструкція першої ступені ракети розроблена конструкторським бюро "Південне" і виготовлена на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з українськими підприємствами "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "РАПІД" та ін. Українські фахівці брали активну участь у випробуваннях "Антареса", які проводилися в США", – написав Чалий.

Він також додав, що в червні 2018 року американська компанія Orbital ATK – партнер України по цьому проекту – стала підрозділом однієї з найпотужніших оборонних корпорацій США – Northrop Grumman Inc.

&quot;Космічна держава&quot;: NASA запустило &quot;українську&quot; ракету

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Валерій Чалий

Кілька слів про запуск ракети, створеної при співпраці з українськими інженерами сказав міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко в своєму Facebook.

"Сьогодні ракета-носій Антарес, яка має перший український ступінь успішно вивела на орбіту космічний корабель Синус (Либідь). Крок за кроком Україна повертає свій статус космічної держави. Вітання, Державне космічне агентство України", — написав він.

&quot;Космічна держава&quot;: NASA запустило &quot;українську&quot; ракету

Скріншот поста облікового запису facebook.com/OSaienko

Він також прикріпив фото ракети.

&quot;Космічна держава&quot;: NASA запустило &quot;українську&quot; ракету

Фото: (facebook.com/OSaienko)

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Відео: (video.rbc.ua)

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